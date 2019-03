Tahanice o Krtečka: Vnučka výtvarníka Milera nevlastní licenci, rozhodl definitivně soud

Soudy dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Výtvarníkova vnučka totiž v době uzavření smlouvy neznala počet a rozsah 375 licenčních kontraktů ke Krtečkovi, které byly uzavřeny dříve. Milerová argumentovala mimo jiné tím, že obecnou formulaci zvolil výtvarník záměrně, protože chtěl, aby jeho vnučka licenci získala v co nejširším rozsahu.

Dcera Zdeňka Milera přišla o práva na Krtka. Soud jí zatrhl knihu s paní Krtečkovou

„Je mi to samozřejmě líto, ale právní vada není moje chyba. Já jsem dělala maximum pro to, abych tu smlouvu obhájila. Uvidíme, jestli se budeme moct nějak domluvit, nebo ten byznys budeme muset zavřít,“ řekla novinářům po jednání Milerová. Na otázku, zda bude stahovat předměty s Krtečkem z trhu, zatím nedokázala odpovědět. „Záleží to hodně na protistraně, jak se zachová. Bude se snažit co nejvíce hájit své obchodní partnery a eliminovat škody,“ dodala.

Právník vítězné Fischerové Jiří Matzner předpokládá, že Milerová a její firma Little Mole bude muset své produkty stáhnout. „Rozsudek znamená jednu zásadní věc: zánik dvojkolejnosti. Tedy zánik toho, že se budou objevovat dva licenční partneři na stejný výrobek, na stejnou oblast trhu, na stejné území,“ uvedl. Označil to za výhru výtvarníkových dědiců, kteří se na vypořádání mnohamilionového dědictví stále nedohodli.