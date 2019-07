Na Colours of Ostrava pojede speciální vlak, posílí i MHD. Kde se dá zaparkovat?

Největší festival v zemi Colours of Ostrava letos slaví plnoletost. Na osmnáctém ročníku, který startuje 17. července, přivítá legendární kapelu The Cure, skupinu Florence and the Machine, pianistu Ólafura Arnaldse či zpěvačky ZAZ, Rosalíu nebo Marizu. Blesk Zprávy zjišťovaly, jak se na festival dostat, jestli raději zvolit autobus, vlak, nebo jet po vlastní ose autem. Plynulý pohyb po Ostravě má zajistit posílená hromadná doprava i festivalové taxíky s garantovanou cenou.