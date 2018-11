Příští ročník festivalu Colours of Ostrava zahájí kapela Florence + The Machine. Půjde o první koncert britské formace v České republice.

„O vystoupení Florence + The Machine na našem festivalu jsme se snažili dlouho. Příští rok je to tak pro nás po The Cure další velký splněný sen. Koncerty Florence Welch předchází skvělá pověst, věříme, že na návštěvníky čeká výjimečný hudební zážitek,“ uvedla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Skupina vznikla v jižním Londýně v roce 2007 a od začátku v ní působí po boku Florence Welchové také spoluautorka většiny hitů, hudebnice a producentka Isabella Summersová. I za ni zpěvačka dvakrát přejímala Brit Awards. Čtyři alba, z nichž zatím poslední High as Hope z letošního roku představí kapela právě na Colours of Ostrava.

První megahvězda příštích Colours je prozrazena: Přijedou legendární The Cure

Zahraje 120 kapel

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Hlavní hvězdou bude kapela The Cure.

Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

VIDEO: Dříve na Colours vystoupila i Aneta Langerová, nyní si chce ale dát uměleckou pauzu.