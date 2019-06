Zpět

na

The Cure, Florence + The Machine, Rosalia, Tom Walker, Lewis Capaldi či ZAZ to jsou hlavní lákadla 18. ročníku festivalu Colours of Ostrava. Ten proběhne v industriálním prostředí oblasti Dolních Vítkovic od 17. do 20. července a letos nabídne program i pro fanoušky teoretické fyziky.