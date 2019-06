Nejlepší adresou v Česku je Královéhradecko. Nejvíc si na život stěžují na severu

„Královéhradecký kraj potřetí zvítězil v anketě Místo pro život. Prvními mezi ostatními kraji jsme již druhý rok po sobě. Je to důkaz, že jsme skutečně regionem, kde se lidé cítí bezpečně a dobře se jim zde žije,“ uvedl v tiskové zprávě hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

Královéhradecký kraj vykázal kvalitní výsledky prakticky ve všech sledovaných oblastech. V celorepublikovém srovnání je na tom podle výzkumu výborně ve zdravotnictví a sociálních službách, například do lékáren to mají lidé vůbec nejblíž. „V Královéhradeckém kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, což potvrzuje také nejkratší průměrná vzdálenost na poštu. Připočíst je třeba bezpečnost na silnicích a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti,“ uvedli autoři výzkumu.

Děti bez dozoru, výkaly i kšeft s chudobou. Mojžíř v Ústí je peklem starousedlíků

Nejbezpečnější silnice jsou na jihu Čech

Rezervy obyvatelé hradeckého kraje vidí u zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Podílí se na tom podle autorů výzkumu vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých od 15 do 24 let. Kraj pokulhává také v investicích do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními kraji nízké. Oslovení starostové v regionu si nejvíc stěžovali na nedostatek pracovních sil a špatnou bytovou situaci.

Video Peklo starousedlíků: V Mojžíři v Ústí bují obchod s chudobou a ulice jsou plné dětí bez rodičů - Nikola Forejtová 1080p 720p 360p REKLAMA

Druhý Jihočeský kraj dosáhl v republikovém srovnání nejlepších výsledků v bezpečnosti na silnicích. Velmi dobře si vede z pohledu volnočasových aktivit a turismu. Jihočeši si pochvalují také ekologii a sociální oblast, v kraji je vůbec nejvyšší kapacita zařízení pro seniory. Hůř je na tom z pohledu místních pracovní trh a nízké platy.

Policisté ve Zlínském kraji nejlépe odhalují trestné činy

Zlínský kraj, který se umístil třetí, vyniká v péči o děti a vzdělávání. Kladně lidé hodnotí bezpečnost, policisté ve Zlínském kraji jsou v ČR v objasňování trestných činů na špici. Nespokojenost panuje kvůli ochraně životního prostředí či bytové výstavbě. Podle starostů by si zlepšení zasloužila dopravní infrastruktura.

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel krajů devátým rokem, podle autorů projektu nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav obyvatel regionu a jeho vývoj.

Výsledky srovnávacího výzkumu Místo pro život 2019: