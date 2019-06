Šance na dotace na kotle pro Středočechy ještě žije. Kraji zbylo 40 milionů

Středočeši mohou stále žádat o peníze na výměnu starých kotlů za nové. Žádosti v takzvané třetí dotační výzvě se podávají elektronicky od minulého pondělí, kdy se hned v prvních minutách registrovaly tisíce uchazečů. Po vytřídění duplicit se ukázalo, že bylo zatím vyčerpáno zhruba 536 milionů korun. Znamená to, že zájemci si mohou rozdělit ještě kolem 40 milionů Kč. Hejtmanství proto vyzývá k dalšímu podávání žádostí, informovala v pondělí Helena Frintová z krajského úřadu.

Program má je zlepšit stav ovzduší a pomoci domácnostem splnit povinnost výměny starých kotlů do roku 2022.

Podle hejtmančina náměstka Gabriela Kovácse (ANO) se sešlo dost duplicitních žádostí. Po jejich vyřazení úředníci spočítali, že do dnešních 07:30 bylo podáno 4535 žádostí v celkové hodnotě 535,7 milionu korun.

„Vzhledem k tomu, že celkem má Středočeský kraj díky příslibu ministerstva životního prostředí k dispozici celkem 575,5 milionu, mohou žadatelé stále své žádosti podávat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že jim bude dotace poskytnuta,“ uvedl Kovács. Žádosti lze podávat až do 30. června 2022 do 16:00 nebo do vyčerpání peněžních prostředků.

Babiš: Podrazili nás Češi, protesty jsou tu kvůli lžím. A Kalouska peskuje

Lidé podávají žádosti prostřednictvím webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Nejpozději do 20 pracovních dnů musejí podepsanou žádost v papírové podobě doručit na adresu krajského úřadu. Nová vlna výměn kotlů je určena na období do roku 2023.

Prioritní obce jsou ty s vysokými emisemi

Pro mladé lidi od 18 do 29 let a seniory nad 65 let v takzvaných prioritních obcích kraj připravil zálohové platby, tedy oproti minulosti jim nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí. Tato možnost zálohové platby se týká i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů. Nárok na předfinancování mají také handicapovaní bez omezení věku.

Předmětem podpory je výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu už není podporován, jako tomu bylo v minulosti.