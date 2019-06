Second handy v Česku nezničil internet ani řetězce. Petra, Lenka i Mária vědí proč

Značkové kalhoty za 200 až 300 korun místo tisícovky, kraťasy nebo svetr za 50 koru a tričko klidně i za dvacku. To nabízejí kamenné second handy v Česku, které zatím odolávají expanzi oděvních řetězců s levnou módou i přívalu internetových obchodů s oblečením. Blesk Zprávy zjišťovaly, jak se trh se secondy handy v Česku změnil za posledních 15 let, kolik se tam dá ušetřit peněz a kolik Češi obecně utrací za módu.

Petra Bořilová (47) ze Strakonic v Praze provozuje tři second handy nazvané Druhá vlna. Před 16 lety nakupovala v sekáčích oblečení pro své dvě děti a tak se zrodil nápad otevřít si vlastní, odvahu jí dodal její partner, který dojížděl do Prahy za prací. „Bez něj bych do toho nešla,“ vzpomíná majitelka obchodů.

„První pobočku jsme otevřeli v centru Prahy, další o rok později na Smíchově a za rok pak přišla třetí na Vinohradech,“ vypráví Petra, která stále žije ve Strakonicích. Za celou dobu brala prý zboží pouze od dvou dodavatelů z Velké Británie a vždycky dbala na dobrou kvalitu. Sortiment doplňuje prakticky denně.

„S trhem second handů poměrně dost zahýbal příchod sekáčových řetězců v roce 2010. Nicméně ne každému vyhovuje tohle megalomanství a pořád je ještě dost dam, které ocení komornější prostředí a že se jim někdo věnuje. Spousta žen už k nám chodí několik let a vracejí se několikrát do měsíce,“ pochvaluje si Petra Bořilová a dodává, že velkou část sortimentu tvoří dětské oblečení, na které má stejně vysoké nároky jako na to pro dospělé.

Lenka první zboží koupila z peněz za brigádu

Zálibu v obnošeném oblečení nalezla i Lenka Štajnarová (30) z Prahy. S kamarádkou přemýšlely, v čem by začaly podnikat. „Neměly jsme peníze, auto, nábytek, bohaté rodiče nebo přítele. Našly jsme levný pronájem, vzaly si malou půjčku a bum prodejna byla na světě,“ vypráví spolumajitelka pražského výběrového second handu Crashily, který začal fungovat v roce 2014. První kusy, které pak prodávaly, nakoupily z peněz za brigádu.

V Crashily na Praze 2 najdou návštěvníci oblečení z různých zdrojů. „Zboží bereme z českých i zahraničních hrabáren, blešáků, sekáčů, trhů. Máme hlavní anglický zdroj, který tvoří 80 % našeho zboží. Dále jsme v kontaktu s pár vetešníky, kteří vyklízí pozůstalosti,“ popisuje své zdroje Štajnarová a dodává, že nedávno jednu pozůstalost vyklízely. „Je neuvěřitelné, co člověk za 80 let života nastřádá. Ty věci jsou mnohem kvalitnější, než ty, co se vyrábí dnes,“ dodává.

Mária se synem si zkouší splnit sen

Přestože je trh poměrně přesycený, stále vznikají second handy nové. Mají to ale složitější, musí sázet na originalitu a styl. Svůj dávný sen z mládí si chtěla splnit i Mária Tarcalová (53), která se svým synem na Smíchově od roku 2017 provozuje Second Paris.

„Chtěli jsme malý a stylový. Myslíme si, že je lepší najít kvalitní věc za dobré peníze než „rychlou“ módu, kterou má na sobě polovina Prahy a po vyprání ji dost často můžete vyhodit,“ popsala majitelka obchodu s módou z druhé ruky.

Volba pro studentky i maminky na mateřské

Petra, Lenka i Márie se shodly, že nejčastějšími návštěvnicemi „sekáčů“ jsou dámy. Nelze už ale specifikovat jejich věk ani sociální postavení. Second handy baví teenagerky, studentky, maminky na mateřské, které navíc nakupují na své děti, pracující ženy i seniorky. Některé zákaznice loví oděvy i pro své partnery, když už mají v oku jejich míry.

Přesto tyto ženy něco spojuje. Baví je prodírat se oblečením, které někdo odložil, nacházet skvosty a originální kousky, které nikde jinde neseženou.

„Na sekáčích mě, že tam člověk koupí kvalitnější oděvy než v obchodních řetězcích, a hlavně často za neuvěřitelnou cenu. Nejraději nakupuji v hrabárnách a v second handech na menších městech. Baví mě ten samotný lov. Když objevím nějaký skvost, mám z toho mnohem větší radost než v běžném obchodě,“ popsala svou zálibu Pavla (35) z Prahy.

Nakupovat do sekond handů chodila už se svou matkou v dětství a dodnes jí to zůstalo. „Myslím, že je potřeba říci, že i na hledání těch zajímavých originálních kusů musí mít člověk talent. Mám docela dost kamarádek, které ty pěkné věci v sekáčích nikdy najít nedokážou,“ dodala mladá žena.

Tričko za dvacku, šaty za dvě stovky

Klasické bavlněné tričko v obchodech začíná na částce 150 Kč, z druhé ruky ho pořídíte už od 20 Kč. Oblíbené jsou v sekáčích i šaty. Ty se v běžném obchodě vyšplhají od 400 do 2000 Kč. „Šaty se přes léto prodávají nejlépe. Koupíte je u nás od 199 do 399, často jde o oděvy s visačkou, minimálně nebo vůbec nošené,“ nastínila majitelka second handu Petra Bořilová.

Zatímco dámské kalhoty v běžné konfekci začínají na 399 Kč a blíží se až k tisícovce, v second handu je zákaznice pořídí od 50 do 320 Kč. Nejvyšší cenovka bude přilepená na téměř nových džínách, které v běžných obchodech stojí více než tisíc korun. Svetry v řetězcích vyjdou na 299 až 799 Kč, v sekáčích začínají na 50 Kč a končí na 200 Kč, ty delší do 300 Kč.

Orientační ceny: obchody vs. second handy

Oblečení Cena v obchodě Cena v second handu Šaty od 399 do 2000 Kč od 199 do 399 Kč Tričko od 129 do 499 Kč od 20 do 120 Kč Halenky od 249 do 699 Kč od 20 do 150 Kč Kalhoty od 399 do 1299 Kč od 50 do 320 Kč Sukně od 299 do 999 Kč od 80 do 250 Kč Kraťasy od 249 do 699 Kč od 50 do 250 Kč Svetr od 299 do 799 Kč od 50 do 300 Kč Kabelka od 399 do 1299 Kč od 120 do 300 Kč

Studie: Češi utratí za módu 20 tisíc ročně

Březnová studie GfK Fashion 2019 ukázala, že přibližně polovina Čechů nakupuje oblečení a obuv minimálně jednou za tři měsíce nebo častěji. Tato zákaznická skupina průměrně utratí za odívání a obuv přibližně 20 000 Kč za rok. Na internetu nakupuje oděvy nebo obuv alespoň jeden z devíti spotřebitelů.

„Podle výsledků studie nakoupí ve slevách, akcích a výprodejích zákazníci téměř 60 procent oblečení a obuvi. Nejčastěji takto nakupují v posezónních výprodejích, následují akce z reklamních letáků a slevy vázané na věrnostní programy a registrace u prodejce. V některých prodejnách jsou podle respondentů slevy tak časté, že v nich prakticky nikdy nenakupují za plné ceny,“ řekl za výzkumníky Zdeněk Skála.