Konvoje brzdící dopravu na D1 už jsou mimo ČR. Babiš mluvil o vyhnání, Šedivý o selhání

Všechny konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Česko. Poslední z nich přejel hranici se Slovenskem kolem 5:30. Uvedla to armáda na svém twitteru. Části konvoje ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1, cesta z Prahy do Brna se řidičům mohla protáhnout až o několik hodin. Čtvrteční situaci na D1 považoval premiér Andrej Babiš (ANO) za kritickou a mluvil o vyhnání konvoje ze silnic. Generál Jiří Šedivý v tom vidí naprosté selhání nejen Američanů ale také českých státních orgánů.

Všechny konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Česko. Poslední z nich přejel hranici se Slovenskem kolem 5:30. Uvedla to armáda na svém twitteru. Části konvoje ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1, cesta z Prahy do Brna se řidičům mohla protáhnout až o několik hodin.

Českem projede konvoj USA. Přes 350 vozů přiveze 800 vojáků

Problémy na nejfrekventovanější české dálnici řešil s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany i premiér Andrej Babiš (ANO). Situaci označil už ve čtvrtek v pořadu Blesku „Ptám se, pane premiére“ za kritickou.

Video Babiš vyhnal konvoj USA z kolabující D1: „Je to krizová situace. Musí opustit dálnici“ - 1080p 720p 360p REKLAMA

Generál Šedivý: pro Čechy není výmluva

Pět konvojů nakonec muselo být přes den z dálnice staženo. Znovu se rozjely až večer, když se doprava na silnicích uklidnila. Jedna ze skupin čekala ve Staré Boleslavi, dvě v Bernarticích na Benešovsku a dvě v Podivíně na Břeclavsku. Zbylých devět skupin opustilo české území už ve čtvrtek odpoledne. „Podle mého názoru selhala velmi vážně organizace přesunu,“ uvedl v pořadu ČT někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

Konvoje totiž mají projíždět kontrolními místy v přesný čas a pokud se tak nestane, musí se situace okamžitě řešit. „Ministerstvo dopravy začalo situaci řešit až v okamžiku, kdy už byla dálnice zacpaná, tak o je hrozně pozdě,“pobuřuje se generál Šedivý.

„Není to válka, selhaly české orgány, tady není žádná výmluva,“ dodává. Chybu ale vidí i na americké straně. Řešením mohly být například náhradní trasy.

Zcela zjevně také podle Šedivého nedošlo k rekognoskaci terénu - tedy k přizpůsobení silnic pro jiný, nežli civilní provoz. Zmínil, že armádní vozidla jsou zpravdila širší a hůře se s nimi řidič koordinuje v prostoru. „Mělo se stát, že přijde skupina, co zabezpečí parkoviště, odstraní svodila – došlo tady k poměrně velké chybě a pokud by se to opakovalo vytvořilo by to nepříznivou situaci mezi armádou a civilní složkou, jak k tomu došlo v 80.letech,“ míní

Babiše štve kolaps D1 při průjezdu konvoje: „My je vyhnali.“ Komunisté: „US blbečci“

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na čtvrtek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku ve čtvrtek odpoledne.

Konvoj čítal víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.