Babiše štve kolaps D1 při průjezdu konvoje: „My je vyhnali.“ Komunisté: „US blbečci“

Tři konvoje vojáků USA, kteří se přesouvaly přes území ČR na cvičení do Rumunska a Maďarska, byly před polednem zastaveny kvůli komplikacím v dopravě. Na D1 se tvořily obří kolony i kvůli nadále probíhajícím opravám. O konvojích a krizové situaci promluvil v pořadu Ptám se, pane premiére Andrej Babiš. A členové KSČM - odpůrci začlenění Česka do NATO - zuřili kvůli „US blbečkům“ a údajné demonstraci moci.

Dopravu na dálnici D1 ve směru na Brno dnes brzdily konvoje amerických vojáků, kteří projíždějí Českou republikou na cvičení do Rumunska a Maďarska. Zejména před omezeními kvůli opravám dálnice se tvořily dlouhé kolony, cesta z Prahy do Brna se mohla protáhnout i o několik hodin. Po poledni se ale situace uklidnila, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Babiš pro Blesk: Krizová situace

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Blesku Ptám se, pane premiére označil situaci za krizovou. O situaci jednal s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. „Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,“ řekl Babiš. „Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion,“ dodal.

Vojenské vozidlo z konvoje se dnes po 07:00 srazilo s nákladním autem také na 34. kilometru dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Nikdo se nezranil a konvoj odjel před 09:00.

„Poslední konvoj je v Brně, tři jsou v prostorech odpočinku a pojedou v noci, ostatní už odjely,“ hlásil premiér Babiš na Twitteru kolem páté hodiny odpolední. Celkem americký konvoj čítal 14 skupin.

Zastavené stavební práce

Pět částí konvoje muselo být během dne z dálnice staženo. Jedna skupina zůstala ve Staré Boleslavi, dva v Bernarticích na Benešovsku a dva v Podivíně na Břeclavsku. Po 20:00 se na cestu vypadala jedna část konvoje z Bernartic a jedna z Podivína. „Další vyjedou podle podmínek na cestách,“ řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V ideálním případě by se podle ní měly zbývající části konvoje rozjet do 23:00, už teď je tak jasné, že všechny dnes opustit území Česka nestihnou.

„Kvůli kolonám ŘSD zastavilo stavební práce u Jihlavy, u Humpolce co nejdřív odstraní omezení, aby byl provoz v každém směru ve dvou pruzích. Podle policie dopravu zpomalila vojenská kolona, rekonstrukce a velký provoz,“ vzkázal v průběhu dne nový ministr dopravy Vladimír Kremlík a děkoval řidičům za trpělivost.

Pětice konvojů byla raději stažena z dálnice

Ráno se kolony vytvořily před dvěma zúženími. Před Humpolcem na 90. kilometru se řidiči mohli zdržet až hodinu a půl, u Zruče nad Sázavou na 56. kilometru do 60 minut. „Jejich pomalý průjezd způsoboval komplikace v dopravě,“ řekla dopoledne o konvojích krajská policejní mluvčí z Vysočiny Dana Čírtková. Průjezd amerických vojáků ráno zdržel i dopravu na dálnici D2 za Brnem.

Kolem 15:00 ale byla ve směru na Brno u Humpolce jen zhruba tříkilometrová jedoucí kolona. „Zdržení bylo maximálně 15 minut,“ uvedl Rýdl. Problémy ještě přetrvávaly u Brna ve směru na Prahu mezi 190. a 194. kilometrem. „U Větrného Jeníkova okolo 104. kilometru ve směru na Prahu už byla situace klidná, jezdilo se dvěma pruhy,“ řekl Rýdl.

Kolem 10:00 byly kolony podle Rýdla na čtyřech místech, mezi kilometry 84 a 85, 98 a 100, 112 a 115 a 140 a 141. „Příčinou je vždy dojezd kolon americké armády do omezení kvůli modernizaci,“ uvedl mluvčí. ŘSD proto podle něj zrušilo údržbu a nehavarijní opravy.

Rozzuření komunisté: „Jděte do h*jzlu“

Pořádně rázně na celou situaci reagovali odpůrci členství ČR v NATO - členové KSČM. „Nevím, proč ty US blbečky na tu dálnici vůbec pouští. Všichni víme, že to je jen demonstrace síly, protože jinak by tu techniku navagónovali a převáželi to v noci po železnici, jako to bylo zvykem v minulosti. Jděte do hajzlu!!!“ napsal na Facebook poslanec Zdeněk Ondráček, kritizovaný v poslední době za návštěvu proruské Doněcké lidové republiky na Ukrajině, kdy se brání, že šlo o soukromou cestu, ale při výstupu z limuzíny na červený koberec mu tam coby české delegaci zahráli i českou hymnu.

Obdobný protiamerický příspěvek hbitě dodal i šéf KSČM Vojtěch Filip. „Bývalo dobrým zvykem vojenský konvoj transportovat po kolejích, ale když musel po silnici tak, to bylo v noci. Pokud armáda USA chtěla demonstrovat svou sílu průjezdem po D1, tak se jí to opravdu nepovedlo. Jak J. Kajnar ve své básní napsal ′Jen hluboký vztek tu po nich zbyl′,“ čílil se na Twitteru.

Naopak jiní uživatelé brali kolony spojené s průjezdem konvoje i tradičními obtížemi na D1 s úsměvem. „Zkouška použitelnosti českých komunikací v případě ozbrojeného konfliktu proběhla úspěšně. #neprojdou,“ napsal na soukromém účtu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Babiš v ČT: Lidi tam nečekali jako v prosinci se sněhem

Babiš komentoval potíže na dálnici ve čtvrtek večer i v pořadu ČT Události, komentáře. „Ne, že museli opustit, my jsme je vyhnali,“ řekl ke konvojům. Krizi řešil osobně. „Proto tam lidi nečekali jak v prosince se sněhem,“ tvrdí Babiš. „Já když jsem se to dozvěděl, tak jsem telefonoval Metnarovi, ministrovi Kremlíkovi, dvakrát jsem mluvil s náčelníkem generálního štábu, protože to je skandál. Oni nedodrželi harmonogram,“ stěžoval si premiér.

„Oni měli jet v noci a překročili Rozvadov ve 22:00. Měli problémy technické a proto nastalo to zpoždění. Když jsme zjistili, že je problém, tak jsme je zkrátka vyhnali a teďka mají jet. A mají opustit ČR tuto noc. Takže jsme to řešili operativně a lidi tam nečekal idlouho. Myslím si, že jsme to zvládli celkem dobře. Pan ministr Kremlíkmá za úkol celkově řešit tyto problémy. Není možné, aby my jsme byli jediná země, kde kamiony jezdí i v neděli. Nemáme dostatek odstavných parkovišť. Oni blokují čerpačky. Já jsem to sám zažil v sobotu a neděli. Kamiony. Ten konvoj je mimořádná situace,“ podotkl.

350 kusů techniky a 800 lidí

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer právě v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Podle původního plánu měla poslední část konvoje opustit Českou republiku dnes odpoledne. Nestalo se tak.



Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

„Samozřejmě příště si na to dáme ještě lepší pozor,“ řekl Babiš v ČT. Proč se konvoje přesouvají po silnici a nevyužívají železnici? „Já na to neumím odpovědět,“ přiznal Babiš.