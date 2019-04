Manželství homosexuálů podpořilo 18 velkých firem. A k Babišovi míří dopis

Podpora práv homosexuálů může prospět i firmám. Tvrdí to aspoň zástupci 18 velkých podniků, které spolupracují s LGBT komunitou. Společně bojují za uzákonění manželství párů se stejným pohlavím a posílají premiérovi Andreji Babišovi (ANO) otevřený dopis. Homosexuálové mají mít podle nich stejná práva jako heterosexuálové. Registrované partnerství totiž páry podle nich v mnohém znevýhodňuje.

Manželství je v zákoně definováno jako trvalý svazek muže ženy, kdy je hlavním účelem založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Právě část muže a ženy chtějí podporovatelé předělat na „dvěma lidmi“. První návrh na změnu zákona se dostal poslancům na stůl už v červnu roku 2018, doteď ale neprošel prvním čtením.

LGBT komunita tak spolu s dalšími 18 firmami pobízí poslance k činům, a to i otevřeným dopisem premiérovi. „Jsme přesvědčeni, že rozmanitá a otevřená společnost je nezbytnou podmínkou pro rozvoj ekonomiky i budoucí prosperity ČR. Věříme, že k dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby naši LGBT zaměstnanci měli stejná práva, nároky a svobody, jaké mají jejich heterosexuální kolegové,“ píší v dopise.

Premiér homosexuálním manželství přitom „fandí“. „Je to složitá záležitost s mnoha názorovými proudy. Určitě podporuji to, aby měli stejná práva. Chápu pocity těch lidí. Nejdůležitější jsou ty děti. Pokud se to přijme, je nejdůležitější, aby nikdo nebyl poškozen,“ vyjádřil se už dříve k tématu Babiš. Jenže příslušný návrh se ve Sněmovně „zasekl“. Vláda má nicméně otázku duhových manželství projednávat v květnu letošního roku.

Poslanci rozhodně nejsou zajedno. Největším odpůrcem změn jsou lidovci, kteří akcentují manželství muže a ženy jako jednu ze základních hodnot společnosti. Pod návrh na ústavní ochranu manželství, který předložili koncem března tohoto roku, se dokonce podepsalo 37 poslanců jak z lidovců, tak i z ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

„V KDU-ČSL máme homosexuály také, jen jsou přesvědčeni, že manželství pro všechny je naprosté nepochopení rodinného práva. Stát nemá kodifikovat a mluvit lidem do citů. Takže není vůbec fér mluvit o citech a lásce. Do toho stát nemá zasahovat,“ tvrdí bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Homosexuální komunita je optimistická a doufá, že se s návrh konečně pohne vpřed. Jan Karásek, který se ke své orientaci přiznal v 18 letech, se těší, až si bude své manželství užívat plnými doušky. „Žil jsem na malé vesnici, tak jsem to nedával najevo. Teď jsem rád, že mohu být členem lidí, kteří jako první vykopli ten míč a já jim mohu pomáhat,“ uvedl Jan na tiskové konferenci, která se zabývala i otevřeným dopisem premiérovi.

Jan nicméně přiznal, že se podle něj o komunitě mluví někdy až moc. „Skáče to na sociální sítí, dělá se pochod Prague Pride. Říkám si, neotravujeme tím? Pak ale potkám mladého kluka, který se potýká s tím,co jsem zažil já a hned vím, že děláme správně,“ řekl Blesk Zprávám.

(zleva) Jan, Adéla a Christian bojují za práva homosexuálních partnerů. Požadují, aby bylo gayům a lesbičkám povoleno manželství v takové právní úpravě, jak je tomu u párů heterosexuálních. | Blesk - Nikola Forejtová

Jan se shoduje s pracovnicí Adélou Horákovou z kampaně Jsme fér, která prosazuje manželství homosexuálních svazků, že je Česko na podobné svazky připraveno. „Průměrně vychází ze tří velkých průzkumů, že 61 % lidí je pro zavedení manželství všech párů. Teď ještě mít přes 61 % podpory v parlamentu,“ řekla Horáková.

„Nesetkal jsem se s přímým konfrontačním negativním názorem, nebo že bych se cítil diskomfortně. Rodina, přátelé i zaměstnavatelé mě podporují, vlastně už se jen ptám, na co se čeká,“ míní Jan.

Negativní názory ale slyšet jsou. „Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli,“ uvedl lidovecký šéf Marek Výborný.

Poslanec Patrik Nacher (ANO) pak přišel s vlastním návrhem, který zjednodušeně říká „práva ano, manželství ne“. „Lpím na symbolu manželství. Vytváří to vztah k tradici,“ upřesnil, proč nechce institut manželství zpřístupnit pro všechny.

Za homosexuály se postavila téměř dvacítka firem. Svojí podporu vyjádřil Vodafone, IBM, Ben&Jerry´s, Allen & Overy, Citi Country Officer Czech Republic, Clearstream, Česká spořitelna, HP, Hilton, Liftago, MEWS, Primeros, REGIOJET, Microsoft, Perfecto, BROWN-FORMAN a arinservices. Firmy tvrdí, že přijetí homosexuálů a připojení se ke kampani podpořilo pracovní morálku a lidé se cítí více motivovaní k práci.

Registrované partnerství není manželství

Odpůrci manželství homosexuálů někdy argumentují i tím, že už mají stejná pohlavní možnost registrovaného partnerství. Tyto dva svazky ale jsou odlišné, a to nejen z právního ale i z emočního hlediska.

Na rozdíl od manželství, se totiž partnerovi neříká manžel/ka, ale registrovaný partner. Svazek smí být uzavřen jen na 14 úřadech v ČR a navíc jen před matrikářem a beze svědků. Manželé si navíc smí okamžitě říct o společné příjmení. Registrovaní partneři o stejné příjmení mohou zažádat až po registraci a dodatečně. Celý akt přijmutí partnera papírem je tak „ostrouhán“ o spousty momentů.

Problémy dělá partnerům i právní úprava. Manželům totiž hned na začátku vzniká společné jmění, což u registrovaných partnerů není. V případě úmrtí jednoho z páru pak nemá partner nárok na vdovský důchod, dávky a méně dostane i z dědictví.

Hlavní rozdíly jsou pak ve výchově dětí. Registrovaný partner si nesmí dítě toho druhého osvojit, stejně tak nemá takové dítě nárok na sirotčí důchod, pokud nebiologický rodič zemře. Společně pak páry nesmí adoptovat, osvojovat a ani nesmí do registru pěstounů.