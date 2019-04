Češi propadli biopotravinám. Utrácí za ně miliardy, hlavně v marketech

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin činil 1,17 procenta, průměrná roční spotřeba vzrostla na 314 korun na obyvatele. „Vysoký meziroční nárůst byl zčásti způsoben zahrnutím většího počtu povinně registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství do šetření,“uvedl úřad. Spotřeba ale stále nedosahuje tří procent, kterých chtělo dosáhnout ministerstvo zemědělství již v roce 2016.

Obrat biopotravin v maloobchodě činil předloni 2,58 miliardy korun. „Ve veřejném stravování obrat meziročně vzrostl na 100 milionů, obrat přímého prodeje, zejména přímý prodej z ekofarem, dosáhl 179 milionů korun, prodej prostřednictvím e-shopů byl 469 milionů korun. Po přičtení exportu ve výši 2,37 miliardy korun činil v roce 2017 celkový obrat uskutečněný českými subjekty přibližně 5,7 miliardy korun,“ uvedl mluvčí. Biopotraviny z dovozu činily 46 procent maloobchodního obratu.

Nejvíce táhla hotová jídla

Nejvíce se prodávaly tzv. ostatní zpracované potraviny, kde skoro polovinu obratu tvoří hotové pokrmy včetně dětské výživy. Dále si pak Češi kupují bio ovoce a zeleninu, následuje mléko a mléčné výrobky.

Na konci předloňského roku byl v ČR zaregistrovaných 672 výrobců biopotravin s 731 výrobními provozovnami, meziročně tento počet vzrostl o 11,4 procenta. „V průběhu roku 2017 se nově zaregistrovalo 110 subjektů, naopak činnost ukončilo 41 výrobců,“ dodal mluvčí. Do zahraničí vyvezli čeští potravináři biopotraviny za zhruba 1,85 miliardy korun, většinou do zemí EU. Nejvíce biopotravin se vyváží do Německa. Přitom 89 procent výrobců biopotravin uplatnilo většinu své výroby na českém trhu.

Jak loni uvedl ředitel ministerského odboru environmentálního a ekologického zemědělství Jan Gallas, v ČR se více než polovina masného skotu chová v bio režimu. Jatka však nemají certifikaci, na pult obchodních řetězců se tak maso většinou dostává jako konvenční.

Stát loni poprvé podporoval marketingově biopotraviny a ekologické zemědělství. Zakázku za 24,5 milionu korun vyhrála brněnská společnost Media Age.