Česko je světová špička v boji proti kyberzločinu. Pomohli i Zemanem proklínaní „čučkaři“?

Česká republika obdržela stoprocentní hodnocení například za strategickou připravenost vůči kybernetickým hrozbám, boj proti tomuto typu zločinů či úroveň vzdělání. V žebříčku bodovalo i Estonsko, Španělsko, Litva, Francie, Dánsko, Německo či Slovensko. Na chvostu se naopak drží Jižní Sudán nebo ostrovní stát Kiribati.

„Je to skvělá zpráva pro Českou republiku, ukazuje se, že se zúročuje práce z minulosti. Česká republika totiž patřila mezi první země, která přijala zákon o kybernetické bezpečnosti. Jsou země v Evropě, které se u nás inspirovaly,“ uvedl pro Blesk Zprávy Hamáček s tím, že se v tuzemsku problematice dlouhodobě věnujeme a je to tak dobře.

„Kybernetické hrozby jako hrozby budoucnosti. Ukazuje se, že to ohrožení už nemusí přicházet z klasických zdrojů, ale kyberprostoru. Je to trend i z hlediska velmocí, například USA zřizují pro toto speciální velitelství. Neříkám, že je na hrozby Česká republika na 100 procent připravená, ale dělá maximum, aby jim byla schopná čelit,“ okomentoval.

Umístění si na twitteru pochvaluje i Národní centrum kybernetické bezpečnosti. „Dle National Cyber Security Index je Česká republika zemí nejlépe připravenou na prevenci a zvládání kybernetických incidentů. Je tomu tak díky nasazení a odhodlání organizací a jejich zaměstnanců napříč státním, soukromým i akademickým sektorem. Děkujeme!“ uvedlo centrum, které spadá pod Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Právě ten označil Miloš Zeman nedávno spolu s Bezpečnostní informační službou (BIS) za čučkaře a chudáky. Rozezlilo ho totiž, že úřady varovaly před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE.

„U toho stále platí, že NÚKIB vydal varování a probíhají tak testy systémů, infrastruktury, včetně systémů, na kterých máme věci my jako ministerstvo vnitra. Zatím nedošlo k tomu, že bychom objevili závažný problém či riziko. Ale na některých systémech testy ještě běží,“ popsal ministr vnitra vývoj kauzy.

„Pokud se ptáme, jestli ČR je bezpečnou zemí, tak si můžeme odpovědět jednoznačně. Ano, ČR je bezpečnou zemí. Ty žebříčky… Jednou jsme šestí, jednou jsme sedmí. Kriminalita klesá a myslím si, že to uznávají všichni v Evropě. My v těch žebříčcích bezpečnosti se vždy umisťujeme na předních místech,“ uvedl obecně k podobným žebříčkům premiér Andrej Babiš (ANO) 20. března v Plzni na konferenci, která se konala pod záštitou UK v Praze. „Nikdy nemůžeme vyloučit individuální čin nějakého pomatence,“ varoval premiér.

A k tématu kyberbezpečnosti dodal: „Je to samozřejmě dneska i otázka bezpečnosti kybernetické. Dneska je to skutečně o datech. Svět funguje na data, různé ataky, dezinformace, hoaxy, fake. To je také velice důležité – bezpečnost datová.“

Právě Babiš během své březnové návštěvy USA zavítal do centrály CIA ve Washingtonu a sešel se s šéfkou CIA Ginou Haspelovou, obsah jednání však nechtěl komentovat. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) později uvedl, že Babiš jednal patrně právě mj. o terorismu či kyberbezpečnosti. V pondělí zase policejní prezident Jan Švejdar zavítal do centrály INTERPOLu.

„Těmto hrozbám se velmi obtížně čelí izolovaně na národní úrovni. Je proto potřeba výměna zkušeností a informací mezi jednotlivými státy, je potřeba posílit propojení a k tomu slouží tyto návštěvy,“ popsal Hamáček.

V tomto ohledu ovšem aktuálně tuzemsko značně pokulhává. Alespoň podle hodnocení NCSI. U globální spolupráce v oblasti kyberzločinu se oproti loňsku propadlo z 35. místa na 71. příčku.