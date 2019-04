I řada Čechů na vlastní kůži pocítila chaos a paniku, která vypukla, když pařížskou katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny. V památce se v té chvíli nacházel například student Martin Koťátko. Spořádaně poslouchal mši, když najednou začala zvonit siréna. Jen pár hodin před ním na tom samém místě zpíval středoškolský smíšený sbor z Nového Jičína Puelllae et Pueri (Holky a Kluci). „Je to síla,“ popsal sbormistr Karel Dostál své pocity.

Oheň katedrálu Notre-Dame zachvátil v pondělí kolem 18:50. Památka v ten moment byla plná turistů, mezi kterými byl student Martin Koťátko z Česka. „Ve chvíli, kdy vypukl požár, jsme se nacházeli uvnitř katedrály Notre-Dame, kde probíhala mše,“ uvedl Koťátko pro Českou televizi. „Ta byla přerušena alarmem, sirénou a výzvou v anglickém a francouzském jazyce o evakuaci objektu,“ popisoval první vteřiny tragické události.

Českých studentů ten den navštívilo Notre-Dame daleko více. V chrámu dokonce v dopoledních hodinách zpíval novojičínský sbor Puella at Pueri složený ze středoškoláků. Jejich návštěva proběhla bez problémů, požár je přesto velmi zasáhl.

„Vypadalo to děsivě. Katedrála má půdorys kříže a celý ten kříž de facto hořel, střecha lehla úplně celá,“ vybavuje si sbormistr Dostál. Studenti si podle něj nejprve mysleli, že se zatahuje, protože se mělo změnit počasí. Za pár minut ale bylo jasné, že nejde o mrak.

Koncert za zvuků sirén

Sbor je v Paříži od neděle a pondělí zahájil právě prohlídkou Notre-Dame. „V katedrále jsme se osmělili a zazpívali jsme si tam velmi citlivě dvě písničky, protože člověk by tam měl zachovat tu klidnou atmosféru. Užili jsme si to a vůbec jsme netušili, že to je na dlouhá léta naposled,“ uvedl Dostál.

V době, kdy požár vypukl, se studenti právě metrem přesouvali do Českého centra, v němž za zvuku hasičských sirén odzpívali svůj koncert.

„Děti zaregistrovaly kouř a potom plameny. Všichni to vnímali velmi intenzivně, protože to byla šílená zpráva. Uvědomili jsme si, že jsme tam ještě dopoledne byli. Je to síla. Byly to obrovské policejní a hasičské manévry. Celá oblast byla uzavřená, večer i některé linky metra,“ vyprávěl Dostál. Zprávy o požáru slavné katedrály běží v Paříži snad na každém monitoru, dodal.

Paříž pomalu počítá škody

Zatím se předpokládá, že celý požár vznikl jako nehoda. Pařížský prokurátor Rémy Heitz oznámil, že není žádný důvod domnívat se, že oheň byl založen úmyslně. Vyšetřovací tým má přes 50 lidí. Vyslechnuto bylo asi 30 lidí, mimo jiné řemeslníci, kteří pracovali na opravě katedrály.

Ohnivé inferno se podařilo uhasit po 9 hodinách a nevyžádalo si žádné oběti, jen několik hasičů utrpělo drobná zranění. Na místě zastávají zásahové jednotky a kontrolují stav požářiště.

Francouzský ministr kultury Franck Riester ve středu stanici LCI řekl, že větší část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z chrámu podařilo zachránit. Výrazně poškozená je konstrukce chrámu a téměř kompletně je zničeno střešní trámoví, přičemž některé dubové vazníky pocházely z doby stavby katedrály, tedy ze 13. století. Zřítila se i část klenby v místě chóru a 93 metrů vysoká věž nad křížením lodí.

Dvě hlavní věže oheň nezachvátil. Kromě poškození ohněm a vysokými teplotami, jež dosahovaly až 800 stupňů Celsia, utrpělo vnitřní vybavení i kvůli kouři a vodě při hašení.

Svět se skládá na záchranu

Hodnota přislíbených darů na rekonstrukci katedrály dosáhla téměř miliardy eur (25,7 miliardy Kč). Uvedl to dnes francouzský novinář a moderátor Stéphane Bern, který se ve svých rozhlasových a televizních pořadech věnuje francouzské historii a památkám.

Díky sbírce vyhlášené soukromou neziskovou nadací Fondation du patrimoine se již v úterý večer shromáždilo 136,3 milionu eur. Dalšími částkami chtějí přispět významné francouzské firmy a podnikatelé, 200 milionů eur shodně přislíbily rodina dědičky kosmetické firmy L'Oréal Françoise Bettencourtové Meyersové a rodina Arnaultových, které patří koncern LVMH vyrábějící luxusní zboží.

Po 100 milionech eur hodlají věnovat miliardář François-Henri Pinault, šéf mezinárodní luxusní skupiny Kering, a energetická společnost Total.