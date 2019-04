Boj s operátory o královské tarify: Vydělávají na smrtelnících, ministerstva platí drobné

Češi patří dlouhodobě v rámci Evropské unie k těm, kteří platí za mobilní data nejvíce. Jenže ne všichni. Pokud totiž pracují na ministerstvech, vládě nebo třeba ve velkých firmách, rázem místo několika stovek platí jen »pár« korun. A čím to je? Podle zmocněnce vlády pro oblast informatiky Vladimíra Dzurilly je zkrátka trh s velkými hráči mnohem drsnější. „V rámci firem, ministerstev a podobně funguje velká konkurence mezi operátory, kde se hodně soutěží, a každý chce tu zakázku získat,“ řekl Blesku s tím, že faktorem je i to, kolik zaměstnanců která instituce má.

Pomůže zákon

Drahá mobilní data se stala tématem i pro premiéra Andreje Babiše (64, ANO), který nyní tlačí na operátory, aby šli s cenami dolů. K tomu má podle Dzurilly pomoci i zákon, který vládou prošel koncem února, díky němuž budu moci zákazníci změnit dodavatele služeb už za dva dny. „Migrace zákazníků mezi operátory je malá. Chceme zjednodušit přechod mezi nimi a od toho si slibujeme vytvoření daleko většího konkurenčního prostředí pro koncové zákazníky,“ vysvětloval zmocněnec s tím, že operátoři si budou muset zákazníky hýčkat, aby jim neutekli za lepším.

Absurdní nabídky

To, že boj o obyčejného člověka operátory tolik nevzrušuje, potvrzuje šéfredaktor specializovaného webu MobilMania.cz Filip Kůžel. A boj o velké zákazníky pak odnáší »malý český člověk«. „V rámci nějaké konkurence se začali operátoři trumfovat. Nabylo to až absurdních rozměrů, kdy jsou poskytovatelé na nabídkách ztrátoví a začali si to kompenzovat na normálních lidech,“ sdělil Blesku. A myslí si, že spíš než vůle zlevnit tarify lidem, je zdražit je firmám a úřadům, což jde ale pomalu. Co by mohlo tedy s cenami zahýbat? „Důležitá bude aukce, která by měla proběhnout a přivést sem čtvrtého operátora. Vypadá to, že premiér Babiš na to tlačí, takže těch impulzů, které by mohly pohnout trhem, by mohlo být více,“ dodal Kůžel. Jenže s aukcí se počítá v druhé polovině roku. Ani letos se tak zřejmě nižších cen nedočkáme…

Dnes již legendární výrok o tom, že si Češi za drahá mobilní data mohou sami, protože moc používají wifi, rozhýbal křeslo pod šéfkou rezortu průmyslu Martou Novákovou (64, za ANO). Ta si dokonce od lidí vysloužila přezdívky jako ministryně operátorů nebo DataMarta. Právě dnes by měl premiér Babiš zamířit na Hrad projednat s prezidentem Milošem Zemanem (74) možné změny v kabinetu. Jasné je, že odchází šéf dopravy Dan Ťok (60, za ANO), ale také o Novákové se mluví jako o žhavém kandidátovi na titul »ministr na odstřel«.

Operátoři: Snažíme se to řešit

Blesk se zeptal také operátorů, proč jsou pro obyčejné zákazníky královské tarify nedostupné. Vodafone reakci neposkytl. „Množstevní sleva související například s výrazně nižšími náklady na obsluhu zákazníka je běžná nejen v telekomunikacích. Na rozevřené nůžky mezi nabídkami nicméně upozorňujeme dlouhodobě a i my se tuto situaci snažíme řešit – státní správě, která má výběrová řízení postavená často pouze na ceně, již nyní nedáváme tak nízké nabídky a naopak neustále zlepšujeme nabídku pro jednotlivce,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová a zpochybnila evropská srovnání cen mobilních dat, podle nichž je mezi nejvíce »odíránými« právě český zákazník.

A podobně argumentuje také T-Mobile. „Ceny pro firmy a instituce jsou ve všech odvětvích nižší než ceny pro jednotlivé koncového uživatele. (Příkladem mohou být ceny aut – cena za jeden vůz firemní flotily je zásadně nižší než cena za tentýž vůz pro jednotlivce). U velkých zakázek se jedná o ceny smluvní, které zahrnují řadu faktorů. Dodavatel má zajištěn dlouhodobý odběr většího množství produktů/služeb a může tedy nabízet množstevní slevu. Operátor také bere v úvahu fakt, že forma či instituce od něj neodebírají pouze mobilní služby, ale i např. služby z oblasti ICT. Pravdou ovšem je, že u státních zakázek byla po mnoho let jediným rozhodujícím faktorem výběrového řízení cena. Pokud chtěl operátor uspět, musel se tomuto zadání přizpůsobit,“ vysvětluje mluvčí operátora Martina Kemrová.

Jak jste se mohli dočíst ve včerejším Blesku, úředníci na ministerstvech a na vládě mají fakt fajn mobilní balíčky. Rezorty totiž vyjednávají za stovky svých úředníků a operátoři se mohou za takovou zakázku »přetrhnout«. Když jsme ale srovnali jejich podmínky s nejpodobnějšími balíčky, které ti samí operátoři inzerují na svých webových stránkách, následoval šok. Rozdíl je až osminásobný!

Ministerstvo spravedlnosti

Operátor: O2

Neomezené volání i SMS: 54 Kč

Datový tarif 30 GB: 85 Kč

Celkem: 139 Kč

Nejsrovnatelnější produkt O2

Neomezené volání a SMS, 12 GB dat; tři měsíce zdarma přístup k hudební knihovně Spotify, sleva na telefony od O2, 300 minut volání do zahraničí mimo EU, po vyčerpání dat možno zdarma aktivovat další 2 GB.

Celkem: 1199 Kč

Ministerstvo financí

Operátor: T-Mobile

Neomezené volání a SMS: 54 Kč

Datový tarif s FUP 3 GB: 33 Kč

Celkem: 87 Kč

Nejsrovnatelnější produkt T-Mobile

Neomezené volání a SMS plus 4 GB dat a další 2 GB dat po vyčerpání zdarma.

Celkem: 799 Kč

Ministerstvo zdravotnictví

Operátor: Vodafone

Neomezené volání a SMS: 180 Kč

Datový tarif 1,5 GB: 99 Kč

Celkem: 279 Kč

Nejsrovnatelnější produkt Vodafone

Neomezené volání a SMS plus 1,5 GB dat.

Celkem: 549 Kč