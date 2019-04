Investoři skupují až polovinu nových bytů. Nejvíc Rusové, přibývá i Čechů

„Čím blíže centru města, tím se podíl investičních bytů v projektu zvyšuje. Obecně se dá říci, že na investici je pořizováno zhruba třicet až čtyřicet procent nových bytů,“ řekl Petr Hána, realitní manažer v poradenské společnosti Deloitte serveru E15.cz

„Podíl investičně kupovaných bytů v posledních letech roste,“ dodal ředitel prodeje společnosti Skanska Reality Lukáš Maděra. Zdaleka ne všechny byty koupené investory jsou však prázdné. Podle realitních odborníků je velká část určená k dalšímu pronájmu. Přesná čísla o bytech pořízených na investici ale scházejí.

Nápad se „šmírováním“ bytů přes elektroměry padá, dohodla se koalice. Prázdné byty se danit nebudou

Podle informací z trhu se jejich podíl pohybuje mezi třiceti až padesáti procenty. „Zákazníci nám sice nesdělují, jak své byty hodlají využívat, nicméně jsou určité signály, z nichž můžeme dovozovat, že naprostá většina bytů koupených na investici je určena na dlouhodobý pronájem,“ sdělila Marcela Fialková, mluvčí největšího stavitele bytů Central Group. Investoři totiž podle ní často nekupují prázdné jednotky, ale nechají si do nich vestavět například kuchyňské linky.

Rezidenční investoři představují pestrou skupinu. „Z řad zahraničních klientů to bývají Rusové nebo Vietnamci. Některé kanceláře na veletrzích v zahraničí, většinou v Rusku, nabízejí investiční příležitosti v Praze – nákup bytu a následný pronájem. Mezi investory jsou ale stále více už i Češi,“ řekl Robert Hanzl, šéf realitní kanceláře Next Reality.

Hlavním rizikem pro investiční trh s byty jsou podle některých názorů přísnější podmínky pro získávání hypoték. Propad poptávky investorů by přitom měl pro developery významné následky. Z trhu by totiž zmizela významná část kupců.

„Značně by oslabila poptávka, ceny by více stagnovaly, možná by i poklesly, a prodeje by se tím zpomalily,“ uvedl Pavol Bak, vedoucí oddělení malých a středních investic v konzultační firmě JLL. Podle developerského holdingu Finep však ani obtížnější přístup k hypotékám investory neodradí. Mají totiž často jiné zdroje financování. „Dnes na trhu u novostaveb převažují investice bez hypotéky, případně s velmi nízkým poměrem dluhu vůči hodnotě investičních bytů,“ poznamenal mluvčí Finepu David Jirušek. Podíl bytů prodávaných na investici podle něj proto ještě nějaký čas poroste.