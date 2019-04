Tisíce lidí uklízí Česko: Pryč s pneumatikami vyhozenými do lesů i potoků

Do ulic měst i volné přírody dnes vyrazily tisíce dobrovolníků, aby zbavili své okolí nepořádku a černých skládek. Letošní pátý ročník akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je zaměřený hlavně na odhozené pneumatiky. V uplynulých dnech rozeslali organizátoři 1500 balíčků s úklidovým materiálem. Očekávají, že do sběru odpadků na různých místech Česka se dnes zapojí přes 80 000 lidí. Na celé jaro mají nahlášeno kolem 3200 úklidových akcí. To je zhruba stejně jako za celý loňský rok.