Další salmonelová hrozba v Česku: 500 kilo podezřelých řízků z Polska skončilo na talířích

V zásilce více než půl tuny kuřecích řízků z Polska do Česka objevila tuzemská Státní veterinární správa (SVS) bakterii salmonelu. Maso se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. ČTK to dnes sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Řízky ze zmíněné zásilky již podle něj dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno.