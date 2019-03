Salmonelová hrozba na talířích Čechů? Veterináři našli jen čtvrtinu masa z Polska

Nyní veterináři čekají na výsledky testů u dalších osmi šarží masa o hmotnosti čtyř tun, které spolu s masem s pozitivními testy do ČR doputovalo.

Veterináři ve čtvrtek oznámili, že našli salmonelu v mase v lounském velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v zásilce 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska. Producentem zboží je polská společnost Inter-Natural 2000.

Kromě 1200 kilogramů, které byly podle Vorlíčka z Loun přeposlány 22 odběratelům na Ústecku, šla další zásilka do Královéhradeckého kraje, kde problematickou šarži odebrala firma Negocio. Ta má sklad ve středních Čechách. Do středočeského Kostelce nad Černými lesy tak šlo 670 kilogramů. Nakonec se podle Vorlíčka spotřebovalo jenom deset kilogramů, 660 se povedlo zadržet.

Ve Zlínském kraji došlo polské kuřecí maso k příjemci zásilky – Michal Martin, Kunovice o celkové váze 620 kg. „Šarže je po datu spotřeby a již se nenachází na skladě,“ dodal minulý týden mluvčí. Zásilka pak pokračovala na sedm míst. V Olomouckém kraji byla příjemcem zásilky firma Made Group, ke které dorazily dvě tuny masa.

Evropská komise vyzvala v minulém týdnu Česko, aby ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího zahájené kvůli nálezu salmonely v jedné zásilce masa. Česko ale podle SVS požadavek odmítlo.

Dopis Komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží Komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by mohl v tomto týdnu hlasováním rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany EU přišly sankce.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od předminulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700 kilogramové zásilce hovězího z Polska.