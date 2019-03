Vanesce (2) z Výměny manželek hnijí zuby. Češi péči o chrup dětí flákají, ví zubařka

Úsměv jak z hororu ukázala malá Vaneska (2) v nedávném díle reality show Výměna manželek na televizi Nova. Černé, ještě ani nedorostlé zuby šokovaly náhradní maminku i diváky u obrazovek. „Má tam už jen černé díry,“ nevěřili. S hygienou má přitom problém většina Čechů, jak řekla Blesk Zprávám zubní lékařka Kamila Cmíralová. Rodiče mnohdy zanedbávají právě i chrup svých dětí, kterým by správně měli zuby dočišťovat. To přitom může způsobit řadu problémů – záněty dásní a čelisti, horečky a samozřejmě nechuť k jídlu.

„Ukaž zoubky, co to je? Oni jí rostou černé zuby, tak to je masakr,“ komentovala náhradní maminka Štěpánka (32) naprosto zkažený a černý chrup malé Vanesky v reality show Výměna manželek. Zuby malé holčičky šokovaly nejen ji. „Jak tohle může někdo spravit, když už tam žádné nemá, jen černé díry stejně jako její maminka,“ pobuřují se lidé například pod článkem Blesku o rodině účastnící se „Výměny“.

Malá Vaneska měla místo zubů jen černé fleky | archiv TV Nova

Blesk Zprávy nechaly případ okomentovat odbornicí. „Holčičku jsem na křesle neměla a její chrup neviděla, ale obecně musím říct, že zubní kazy v časném dětském věku jsou asi častější, než si myslíte. Zubní kaz může mít barvu bílou, hnědou nebo černou. Při rozsáhlém postižení se pak mohou zoubky odlamovat,“ uvedla zubařka Cmíralová. Ke vzniku kazu u dětí prý nejčastěji vede nedostatečné čištění a sladká jídla, mléčné zuby jsou navíc méně odolné.

„Je potřeba zdůraznit, že kromě omezení sladkého je nejdůležitější prevence. Může zde být také určitá predispozice – například porucha skloviny, to ale neznamená, že to neučistíme,“ zmínila odbornice. Za zuby dětí podle ní zodpovídají rodiče. „Ti musí dětem chrupy čistit a starším dočišťovat. S bojem za čisté zuby se musí začít už od prvního zoubku,“ připojila.

Klíčový problém: Nedostatečné odstraňování plaku

Češi mají se zuby nicméně prý problém obecně. „Největší problém mají s hygienou, a to bohužel i u dětí. Zubní kazy a parodontitida vzniká působením mnoha faktorů, ale u obou onemocnění je hlavní příčinou nedostatečné odstraňování plaku,“ uvedla zubařka.

Bez zubního povlaku se totiž zuby nezkazí. „To víme už dlouho, mimo jiné i z pokusů s tzv. bezmikrobními zvířaty. Pokud si každý den dokonale vyčistíme zuby – včetně mezizubních prostorů, nezkazí se,“ uvedla dále Cmíralová. Stav ale prý rovněž ovlivňuje stravování, vrozené poruchy nebo třeba nedostatek slin, jak dále dodává expertka.

Zdraví zubů a dásní se vzájemně ovlivňuje i třeba s cukrovkou, kterou v tuzemsku trpí asi osm procent lidí. Zánětlivá onemocnění v dutině ústní podle Štěpánky Bálkové z ČSK zvyšují hladinu krevního cukru a zároveň jsou sliny diabetiků sladké, takže poškozují zuby. Zmínila to loni při příležitosti Světového dne ústního zdraví.

Češi se učí pomalu, doplňky jsou tu krátce

Bývalo to ale horší. Ještě pár desítek let zpátky se zuby při problémech rovnou trhaly, léčily se maximálně symptomy a řezání „osmiček“ představovalo noční můru, i když podobná procedura je pro mnoho lidí stresující i dnes.

„Nemám ráda, když se řekne, že si za to lidé mohou sami. Je to pravda, ale ne celá. Dříve byly kartáčky, co z dnešního pohledu vypadaly jako kartáče na boty, mezizubní kartáčky nebyly vůbec a osvěta byla minimální,“ řekla Cmíralová, a bránila tak především starší populaci, která teď musí dohánět „hříchy mládí“.

„Rozhodně se nedělaly preventivní rentgeny (tzv. bite-wing), pomocí kterých lze včas zjistit mezizubní kazy. Dále možnosti endodoncie (ošetření kořenových kanálků) byly z dnešního pohledu minimální," objasnila zubní lékařka.

I Češi se tak pomalu učí, jak věnovat svým zubům co nejlepší péči. Pokud chtějí, aby zuby a dásně neonemocněly, musí je vyčistit ze všech stran. „To můžeme provést pomocí zubní nitě nebo mezizubního kartáčku – ten je vhodnější a manipulace s ním jednodušší. Důležité ale je umět ho používat. S tím může pomoci zubní hygienista,“ vysvětluje zubařka.

Ústní vodu pak zubařka doporučuje pouze jako podpůrný prostředek při léčbě parodontitidy a jako doplněk k čištění. Fluoridy v ústní vodě mohou zlepšit prevenci vzniku kazu.

Zubař jako povolání, ze kterého bolí záda

Cmíralová se nejčastěji v ordinaci setkává se zubním kazem a parodontitidou. „Dále můžeme mít zánětlivé komplikace kazu – tedy postižení kořenových kanálků, které se může dále šířit do kosti a okolních tkání. Pak třeba obtížné prořezávání osmiček. Častým důvodem návštěv u zubního lékaře je také náhrada ztracených zubů - tedy zhotovení fixních můstků, snímatelných protéz nebo implantátů,“ vyjmenovala Cmíralová důvody, proč se jí pacienti na křesle zdrží déle, než jen v rámci preventivní prohlídky.

A co je na práci zubaře tím nejlepším nebo tím nejhorším? „Pro mě je asi nejhorší pacient, se kterým si neporozumím. A bolavá záda. Tím nejlepším je dobře provedená práce a spokojený pacient,“ uzavřela pro Blesk Zprávy.