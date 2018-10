„Češi si neumí čistit zuby,“ rýpl si Šmucler. A odtajnil účty za zubaře

Péče Čechů o zuby není moc dobrá, ale lepší se to. Neustále ubývá počet lidí, kteří skončí zcela bezzubí nebo s výplní zubů. Tvrdí to prezident České stomatologické komory Roman Šmucler v rozhovoru pro pořad Štrunc! na Info.cz. Problém vidí u dětí, že školy čištění nevyučují, byť by podle něj měly. Lidé si také prý ani neuvědomují, že jejich péče o zuby stojí za život v průměru 200 tisíc korun. Pokud by se tak o ně starali pořádně, mohli by výrazně ušetřit, poradil.

Jemné metody nestačí, Češi si potřebují čistit zuby „rejžákem“. Tak Šmucler glosuje situaci v Česku – lidé si podle něj neumí pořádně čistit zuby a musí pořádně přidat, aby se konečně dočkali zdravého chrupu. Kazivost lze přitom zcela vymýtit a není to úplně nereálné, některé země se už tomuto stavu blíží. Například lidem ve Švédsku by se do roku 2027 měly zcela přestat kazit zuby, díky správné výuce a prevenci.

Právě výuka péče o zuby podle Šmuclera v Česku zaostává. „Učitelé to mají dělat ve škole, a nedělá to nikdo,“ říká prezident komory. Zdravotní pojišťovny na to podle něj dokonce dávají peníze, ale stejně výuka neprobíhá. Přitom pro děti je extrémně důležité, aby správnou péči ovládaly.

Musí také vědět, jak zuby ovlivňuje strava. Podle Šmuclera se totiž čím dál více ukazuje, jak neblahý vliv cukr na zuby má. „Kaz způsobují bakterie a cukry, je extrémně důležitá technika čistění zubů,“ tvrdí stomatolog. Mnohdy tak kvalitu zubů dětí zlepší už jen to, že nebudou jíst tolik sladkostí.

Celkově se ale stav zubů Čechů lepší. „Každý rok se nám daří o 10 procent snižovat počet celkových náhrad a počet výplní také klesá,“ nastiňuje stav Šmucler. V Praze podle něj dokonce kazivost zubů drasticky klesá. „Někam jsme se posunuli,“ říká lékař.

Zkažené zuby jsou totiž drahá záležitost. „Realita je taková, že průměrný člověk utratí u zubního lékaře asi dvě stě tisíc korun za svůj život. 70 až 80 tisíc za něj zaplatí pojišťovny, zbytek si zaplatí ze své kapsy,“ vysvětluje Šmucler. Ministerstvo zdravotnictví podle něj nechce, aby lidé o této částce věděli, protože by byli nešťastní. Číslo ale jasně ukazuje, že pečlivá péče o zuby může peněžence značně ulehčit.