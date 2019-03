Lékař Václav přežil pět mrtvic. Ucpané cévy straší Čechy, zabily i Dylana z Beverly Hills

Neurolog Václav Lukáš (66) poznal mozkovou příhodu blíže, než by si býval přál – sám prožil pět ataků. Na mrtvici přitom umírá třetina lidí, kteří jí projdou, polovina přeživších pak mívá následky do konce života. „Přijde mi komické, když se lidé vysmívají zdravému způsobu života a říkají, že je klobáska s pivem nejlepší. Já ji mám také rád, ale na cévní choroby se prostě umírá, to si musíme uvědomit,“ míní Václav. Ucpané tepny způsobuje totiž podle expertů především tuk, stres a cukry. Dobrou zprávou je, že Češi přesto žijí stále déle, podle odborníků za to můžeme děkovat lepší prevenci i možnosti terapie.

Po první mozkové příhodě ještě Václav pracoval - ataka nebyla tak silná. „Stalo se mi to v květnu a bylo to celkem bez problémů. Myslel jsem, že jsem to zahnal. Pak to udeřilo znovu a nejsilněji v prosinci. Možná to bylo i tím předvánočním stresem a tím, že jsem se přemáhal,“ svěřil se Blesk Zprávám lékař Václav Lukáš, jak se po něm sápala „zubatá“ celkem pětkrát za sebou.

„Nechoval jsem se jako doktor, ale jako chlap. Říkal jsem si, že to zvládnu, že jsem skála a přetěžoval jsem se o to víc. Potom přišla po půl roce druhá příhoda, ta nejsilnější. Člověku to obrátí život na ruby,“ popsal. Neurolog, který se s pacienty po mozkové příhodě setkával v Ústřední vojenské nemocnici skoro 15 let, se najednou sám ocitl na druhém břehu.

„Najednou jsem to víc chápal. Lidé se mi více a osobněji svěřovali. Poznal jsem tu samotu na nemocničním lůžku i reakce zdravého okolí,“ přiblížil svoji zkušenost. Sám se už oboru nedokáže naplno věnovat, a tak se občas alespoň zúčastní semináře nebo poskytuje poradenství na svých stránkách.

Dylana zabila mrtvice! Co další hvězdy z Beverly Hills 90210? Rozvody i nepovedené plastiky

„Poprvé jsem poznal, co to znamená, když myšlení bolí. Neustále ale pociťuju zlepšování. I po deseti letech a pěti atakách vidím, že je to každý den lepší a lepší,“ dodal u příležitosti Dne mozku na semináři s názvem „Zapojte mozek, abyste si chránili srdce“.

Mrtvice poznamená tělo i duši

Mozková příhoda je velkou ranou pro celé tělo i duši. Ucpaná či prasklá céva způsobí poškození mozku, které může vést k problémům s hybností končetin, poruchám řeči či porozumění a podobně. „Fatická porucha (řeč, pozn. red.) postihne téměř každého pacienta. Můžete mu říkat, co chcete, ale on vám nerozumí. Myslí si, že vám všechno poví, ale místo toho vznikne jakýsi slovní salát,“ vysvětluje Václav. Sám si obdobnou zkušeností prošel, i při rozhovoru poprosil o shovívavost, kdyby vynechal jedno nebo dvě slova, nemohl najít správný výraz či se opakoval.

Právě poruchy řeči, velké bolesti hlavy, rozmazané vidění a omezující se hybnost těla mohou být varovným příznakem, že s vámi něco není v pořádku. Lékaři v tomto případě doporučují okamžitě kontaktovat neurologa. Velkou chybou bývá „čekat až se to vyvine“ nebo to „jít zaspat“. To může být kolikrát příliš pozdě, člověka by měla varovat každá odchylka od normálu.

Příznakem mrtvice můžou být problémy se zrakem, bolesti hlavy, ochabnutí končetin a v posledním stadiu pokles poloviny tváře | Shutterstock.com

„Laická první pomoc pro člověka, kterého trefila mrtvice, není. Jediné, co se dá dělat, je zavolat sanitku. Průměrně se k člověku dostane pomoc za asi 20 minut,“ doplňuje pro Blesk Zprávy bývalý neurolog.

Zabijákem LDL cholesterol a stres

Skoro 90 % mrtvic je důsledkem mozkové ischemie – tedy stavu, kdy dojde k ucpání tepny a tkáň nebo orgán není správně prokrvován. Jedna třetina pak souvisí s aterosklerózou, což označuje stav tzv. kornatění tepen.

Volněji řečeno ateroskleróza označuje usazování škodlivých částeček, především pak z tuků a LDL cholesterolu, které jsou v počátku mikroskopické, ale postupem času nabývají na objemu a odchytávají proudící krev jako rybáři. Zachycená krev následně tvoří sraženiny, které se mohou stát natolik velké, že ucpou tepnu u srdce nebo mozku, a způsobí tak infarkt myokardu nebo právě mozkovou mrtvici.

Víc než dvě limonády bez cukru denně? Hrozí infarkt a mrtvice, varují vědci

Ateroskleróza nevznikne bez dodávky LDL cholesterolu. „Šance, že zažijete mozkovou příhodu, je dvojnásobně vyšší, pokud máte vysokou hladinu cholesterolu. S nadsázkou můžeme říci, že pokud léky eliminující cholesterol (a tím aterosklerózu) dáme všem, zvýší se dožití,“ míní předseda České společnosti pro aterosklerózu, internista a kardiolog Michal Vrablík.

K problémům samozřejmě přispívá i nechvalně známý stres, který tělu způsobuje nemalé problémy – nechutenství, nedostatek spánku i vysoký krevní tlak.

České cévy se lepší

„Máme ale dobrou zprávu, Češi žijí stále déle a déle. Dá se opravdu říci, že je to i proto, že klesá mortalita na oběhová onemocnění,“ dodává Vrablík. Cévní a oběhová onemocnění jsou ale stále zabijákem číslo jedna oproti jiným nemocem a třeba i nádorovým onemocněním.

Výzkumy prokázaly, že za posledních několik desetiletí se počet úmrtí na cévní choroby zmenšil a celé tři čtvrtiny lidí se díky prevenci a množství terapií a léků mohou těšit pevnějšímu zdraví i přes ucpané tepny.

Nadále jsou ale neprůchodné cévy strašákem. „Za pozornost stojí, že jen v případě mozkových příhod se nám u téměř 40 lidí ze 100 000 nepodaří zjistit příčinu,“ varuje Vrablík.