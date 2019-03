Expertka žehrá na nerovný úděl českých žen. I přes snahu Maláčové peskuje stát

České ženy se mají hůř než muži. Podle statistik berou méně peněz, pracují v podfinancovaných oborech a tím pádem jsou více ohrožené chudobou. Ačkoliv existuje vládní stategie na zlepšení, podle předsedkyně Genderové expertní komory Veroniky Šprincové funguje spíše na papíře. Některé vlády se podle ní k problému stavěly odmítavě a ignorantsky. V Babišově kabinetu mají ženy největší zastánkyni v ministryni Janě Maláčové (ČSSD), která se v New Yorku účastní zasedání komise OSN pro postavení žen. Znamená to, že se ženám blýská na lepší časy?

Ačkoliv ženy tvoří v Česku 60 procent všech absolventů vysokých škol, vydělávají v průměru o 22 procent méně než muži. To se pak promítá do nižších penzí a většího ohrožení žen chudobou. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila průměrná měsíční výše starobního důchodu u mužů 13 076 Kč a u žen jen 10 756 Kč.

Podle Světového ekonomického fóra se Česko při hodnocení úrovně genderové rovnosti za rok zařadilo mezi pět nejhorších států EU, v porovnání s celým světem jsme na 82. místě ze 149 zemí.

„Jsou oblasti, ve kterých v rovnosti vítězíme nad zeměmi třetího světa, jako je přístup ke vzdělání a zdravotní péči. Na druhou stranu nás strhává ekonomická aktiva žen. Česko má velmi málo žen v rozhodovacích pozicích, nemají stejný přístup jako muži k vedoucím místům ve firmách i v politice,“ řekla Blesk Zprávám Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory.

Ženy u nás pracují v oborech, jako je zdravotní a sociální péče či vzdělávání, které jsou výrazně finančně podhodnoceny. Muži dominují ve vedoucích pozicích, podle ČSÚ činí jejich podíl např. mezi zákonodárci a řídícími pracovníky až 75 procent. Statistiky se nijak výrazně nemění a podle expertky zákonodárci vyvíjí málo snahy něco změnit.

„Ignorantská“ Nečasova vláda a otevřený Sobotka

Podle Veroniky Šprincové nebyla dosud žádná politická reprezentace tématu dostatečně otevřená. „Obecně platí, že pravicově orientované vlády byly tématu otevřené méně než vlády levicové, i když úlohu zde hráli koaliční partneři,“ míní předsedkyně Genderové expertní komory.

Nejhůře expertka hodnotí přístup vlády Petra Nečase, ve které podle ní nebyla žádná politická strana, která by se tématu rovnosti mužů a žen programově věnovala. „Postoj vlády osciloval mezi ignorací a otevřeným odmítáním témat spojených s rovností, a to včetně problematiky domácího násilí,“ zhodnotila tuto vládu Šprincová v monitorovací zprávě Social Watch k genderové rovnosti 2019.

Nejotevřenější byla podle ní naopak vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Jedním z koaličních partnerů byla ale konzervativní KDU-ČSL, ze které zaznívaly kritické hlasy ohledně feminismu a strachu z ohrožení tradiční rodiny v souvislosti s prosazováním genderové rovnosti.

Opatření funguje jen na papíře?

Podle Šprincové existuje dobrá vládní strategie, jak nepříznivé statistiky změnit, ta ale funguje jen na papíře. „Její naplňování je velmi pomalé nebo žádné. Např. genderové kvóty na volebních kandidátních listinách byly smeteny ze stolu. Je to velmi ambiciozní strategie, kde bylo cílem mít 40 procent žen v rozhodovacích pozicích do roku 2020. Jsem na začátku roku 2019 a jsme kousek za polovinou,“ poukazuje na problém Šprincová.

Podle odbornice jsou jediným hybatelem neziskové organizace, které ale trpí tím, že jejich financování je pod drobnohledem a je často zpochybňováno, zda by na témata rovnosti měly jít peníze z veřejných zdrojů. „Je to začarovaný kruh. Stát tvrdí, že chce téma řešit, ale nic proto to nedělá,“ kritizuje současné poměry expertka.

Odbornice: Z Babišovy vlády se snaží hlavně Maláčová

Podle Šprincové to má Babišova vláda těžké, protože na jedné straně je vázána k usilování o genderovou rovnost, na druhé straně je na ni vyvíjen tlak veřejnosti a politických kruhů, že se jedná o „škodlivé téma“. Ženy v Česku tak mají největší zastání v ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD), která si rozdíly mezi muži a ženami uvědomuje.

„Ženy, které celý život pečovaly a vychovávaly děti, pravděpodobně kvůli tomu měly nižší mzdu a pak i nižší důchod, tak potřebují systémovější zásah než po pár letech dostat tisíc korun navíc. Budu se zasazovat o to, aby ženy neměly nižší mzdu, víme, že ten rozdíl je asi pětinový, při stejné kvalifikaci, při stejné práci a pak se promítá ten rozdíl mezd i v důchodech,“ řekla Maláčová v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Ministryně v těchto dnech zastupuje Česko v New Yorku na 63. zasedání komise OSN pro postavení žen. Tématem je právě ochrana žen před chudobou a posilování jejich nezávislosti.

„Chci posbírat ty nejlepší nápady z celého světa, jak bojovat s domácím násilím, podporovat spravedlivé mzdy nebo chránit ženy před chudobou,“ potvrdila Maláčová na sociálních sítích svůj dlouhodobý záměr.

„Rozhodně je to pozitivní signál, že téma považuje za důležité. Nicméně tato setkání v OSN se konají pravidelně a v české delegaci jsou zpravidla zastoupeni/zastoupeny členové a členky vlády, do jejichž kompetence téma spadá. Takže ne vždy je to úplně signálem zájmu o téma. V případě paní ministryně Maláčové je to ale, myslím, spíše ten první příklad - otázkám rovnosti žen a mužů a prosazování zlepšení situace se věnuje dlouhodobě a věnovala se jim i před nástupem do funkce nebo na MPSV vůbec,“ komentuje účast Maláčové na zasedání Šprincová.