Nakupujete podle recenzí? Internet zaplavily falešné. Co na to české e-shopy?

Internet zaplavují falešné recenze a hodnocení výrobků. S tímto varováním přišla britská spotřebitelská organizace Which, která testovala jednoho z největších internetových e-shopů na světě - Amazon. Za falešnými recenzemi občas stojí sami uživatelé, někdy ale i firmy, které jsou ochotné za pozitivní recenzi nabídnout slevu na své zboží, případně proplatí celý nákup. Co na to české e-shopy? A jak poznáte falešnou recenzi?

Britská spotřebitelská organizace Which zjistila, že na facebooku existuje celá síť uzavřených skupin, kde prodejci nabízí proplacení nákupu svých výrobků, případně slevu, pokud uživatel udělí na Amazonu pozitivní recenzi - tedy plný počet hvězdiček a pozitivní komentář k tomu. Skupiny mají dohromady 87 tisíc členů a denně se tam objeví stovky reklam.



Proč jsou falešné recenze problém? Podle průzkumu Which si až 97 % lidí pročítá právě recenze na internetu. Falešné recenze tedy mohou mít nepříznivý dopad na spotřebitele zejména proto, protože jsou záměrně uváděni v omyl. 31 % dotázaných navíc uvedlo, že si koupili výrobek na základě dobrého hodnocení zákazníků na internetu a pak byli zklamáni, protože zboží nebylo tak dobré, jak očekávali.

Tři hvězdičky? Málo!



Odborníci ze spotřebitelské organizace si založili falešný účet na Amazonu, facebooku a na PayPalu. Pak se jim podařilo dostat do jedné facebookové skupiny, kde firmy nabízely své zboží. Which tedy oslovilo po facebook messengeru několik z nich. Jeden spolupráci okamžitě odmítnul, když zjistil, že se jedná o nový účet. Další poslal název výrobku, který bylo třeba na Amazonu vyhledat, prohlédnout si další podobné zboží a pak objednat to zadané, aby vypadal proces rozhodování a koupě přirozeněji. Další prodejce chtěl, aby hodnocení bylo vloženo až několik dní po nákupu s tím, že vyžadoval odkaz na zveřejněnou recenzi jako důkaz. Pokud by ho dostal, falešný hodnotitel by dostal zaplacené peníze za nákup zboží přes PayPal zpět.

Odborníci tedy zakoupili bezdrátová sluchátka, chytré hodinky, měřič krevního tlaku a autopříslušenství, udělili produktům tři hvězdičky a požádali o peníze. Bylo jim ale odepsáno, že prodejce požaduje pět hvězdiček. Když Which odepsalo, že chtěli udělit spravedlivé hodnocení, prodejce je požádal, ať tedy recenzi smažou.

Další prodejce přestal reagovat, poslední ale zakoupený produkt proplatil i za průměrnou recenzi a ještě poskytl malou finanční odměnu.

Organizace sdělila závěry svého šetření Amazonu i Facebooku. Oba odpověděly, že podobné praktiky nepodporují a neschvalují, protože odporují pravidlům používání jejich služeb a mohou pro prodejce i zákazníky znamenat zrušení účtu a veškeré spolupráce. Facebook vyzval uživatele k upozornění na tyto jevy.

Za falešnou recenzi pokuta

Blesk Zprávy oslovily i největší české e-shopy a také cenový srovnávač Heuréka, co na závěry Britů říkají. Mohou zákazníci narazit na podvodné recenze i u nás?

„Pokud na nás recenze působí podezřele, pak zkoumáme, zda zákazník daný produkt zakoupil, případně i prověřujeme, jestli proběhly reklamace, jak se třeba v příspěvku popisuje. Obvykle se nesetkáváme s tím, že by dodavatel chtěl „přilepšit“ svému produktu,“ uvedla mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

„Z naší strany probíhá pravidelná kontrola podvodných recenzí na základě několika kritérií. Pokud jsou zjištěna falešná hodnocení, ať konkurenční či vlastní, e-shop je z naší strany penalizován. Díky této pravidelné kontrole se tak podvodné recenze velice eliminují a jejich počet se snižuje na minimum,“ uvedl Jan Kriegel, ředitel zákaznického centra nákupního rádce Heureka.cz.

Jak poznat falešnou recenzi?

E-shopy se shodují, že poznat falešnou recenzi, ať už pozitivní nebo negativní, je velmi složité.

„Proto, zejména pokud člověk vybírá dražší věc, doporučujeme věnovat pozornost kontextu ostatních recenzí, jejich aktuálnosti. Je zcela na místě investovat do průzkumu trochu času a hodnocení si porovnat také z dalších zdrojů, například cenových srovnávačů. Narazí-li lidé na jednom místě na výhradně pozitivní recenze, překypující superlativy, zveřejněné navíc rychle za sebou, je na místě zapochybovat. Zde je třeba se řídit vlastním „selským rozumem“,“ radí Táňa Lálová z Mall.cz.

A co radí spotřebitelská organizace Which?

Nespoléhejte se na hvězdičky - věnujte trochu času pořádnému pročtení recenze. Zní přirozeně? Není příliš krátká, nebo dlouhá?

- věnujte trochu času pořádnému pročtení recenze. Zní přirozeně? Není příliš krátká, nebo dlouhá? Zkontrolujte data - kdy byly recenze zveřejněny? Pokud byl uveřejněn větší počet recenzi v krátkém časovém období, mohlo by se jednat o falešné hodnocení.

- kdy byly recenze zveřejněny? Pokud byl uveřejněn větší počet recenzi v krátkém časovém období, mohlo by se jednat o falešné hodnocení. Prověřte si recenzenty - zkontrolujte jejich historii. Dávají všemu pět hvězdiček? Co všechno ještě nakoupili? Pokud nakoupili podobné výrobky, může jít o falešné hodnotitele.

zkontrolujte jejich historii. Dávají všemu pět hvězdiček? Co všechno ještě nakoupili? Pokud nakoupili podobné výrobky, může jít o falešné hodnotitele. Všímejte si názorů - Pokud jsou recenze přehnaně pozitivní, nebo naopak hodně negativní, zpozorněte. Pokud se jedná o pouze velmi špatná hodnocení, nebo dobrá a nic mezi tím, je to podezřelé. Lidé se málokdy tak zásadně liší v názorech na jeden výrobek.