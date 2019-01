Česko zaplaví nemocní starci, kdo se o ně postará? „Vycvičme armádu seniorů“

Dnes je ve starobním důchodu přibližně 2,4 milionu Čechů, za 10 let už to možná bude až o milion více. Zatímco dnes je starší 65 let přibližně každý pátý obyvatel, v polovině století to bude už každý třetí, ukazují odhady Českého statistického úřadu. Zásadní bude i to, že ve 30. letech se do seniorního věku dostanou silné ročníky z éry socialismu, takzvané „Husákovy děti“.

Národ nezadržitelně stárne. Jen za poslední dva roky přibylo bezmála 100 tisíc seniorů, což je v průměru o 4100 navíc každý měsíc. Razantně přibývá i lidí nad 85 let, kteří mají častěji zdravotní problémy a potřebují pomoc, a řádově více bude také seniorů stoletých. Zatímco dnes jich je v Česku méně než 500, podle propočtů statistiků jich už za 30 let bude více než 10 tisíc.

„Máme příliš nízkou porodnost“

„Geometrickou řadou bude růst počet seniorů a zároveň bude klesat počet lidí produktivního věku, kteří se o ně budou moci postarat. Protože oni se prostě nenarodili, máme příliš nízkou porodnost. Bude to velký problém,“ upozorňuje Dana Steinová z pražského Centra celoživotního vzdělávání.

Řešení se ale podle odbornice přímo nabízí. Stačí využít penzisty, kteří jsou dostatečně aktivní, a přeškolit je. „Musíme si uvědomit, že lidé, kteří nastupují do důchodu, neztrácí svůj mentální i fyzický potenciál ze dne na den. Oni ho mají, jen už nemají možnost ho využit,“ říká s tím, že jen čtyři procenta seniorů potřebují intenzivní péči a většina z nich je soběstačná. „Mohli bychom využít armádu zdravých seniorů, kteří by pomohli,“ radí Steinová.

„Společnosti by měla vytvořit platformu pro tyto schopné a zralé seniory, kteří by byli schopni se profesně realizovat. Vznikl by odborný rekvalifikační kurz na gerontologického asistenta. Senior by byl vyškolen v sociálním právu, trénování paměti, měl by základy psychologie a zdravotního tělesného cvičení. A tito lidé by mohli být velmi prospěšní v oblasti péče o méně zdatné seniory,“ popisuje Steinová. Dodala, že už o věci hovořila s ministerstvem školství, které tento návrh zaujal.

Města nejsou na stárnutí připravena

O tom, že Česko není na rychle stárnoucí obyvatelstvo připraveno, upozornil nedávno ve studiu Blesku také ředitel seniorské organizace Elpida Jiří Hrabě. Podle něj představují velký problém už samotná města, která starým lidem nejsou přizpůsobena. Chybí lavičky, zeleň, více zastávek i kulturních a sportovních center, kam mohou senioři vyrazit s vnoučaty. „Je to o tom, jak města řeší chodníky, stanice MHD i celý vnitřní městský prostor tak, aby byl přívětivý stárnoucí věkové skupině,“ zmínil.

„Společnost stárne a je nezbytné přistoupit k plánování úprav městského prostoru,“ řekl v rozhovoru. A zdůraznil, že je nejvyšší čas to řešit. „Toto je cesta, která bude stát nějaké peníze. Ale je potřeba si říct, že Česko není chudou zemí a že má na to, aby do toho investovalo,“ uvedl Hrabě.