Čtyři uprchlíci vyskočili z kamionu u Uherského Hradiště. Tvrdili, že jim je 16 let

Policisté odhalili v Bojkovicích na Uherskohradišťsku čtyři uprchlíky, kteří uvedli, že jsou z Afghánistánu a Pákistánu. Do průmyslového areálu ve městě přicestovali muži kamionem čtyři dny před Vánocemi. Po svém zadržení zažádali všichni čtyři v České republice o azyl, proto byli eskortováni do přijímacího střediska cizinců v Zastávce u Brna. V tiskové zprávě to dnes uvedl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na běžence, kteří vyskočili z kamionu, upozornila policii ostraha průmyslového areálu. Policisté záhy všechny muže nalezli a zkontrolovali.

„Vzhledem k tomu, že muži u sebe neměli žádné doklady a nebylo možné na místě prokázat jejich totožnost, následovali policisty na tamní obvodní oddělení. Zde se jich ujali policisté odboru cizinecké policie. Česky nerozuměl nikdo ze čtveřice, pouze jeden muž částečně komunikoval anglicky. Ten následně policistům sdělil, že se jedná o uprchlíky z Afghánistánu a Pákistánu,“ uvedl Jaroš.

Policisté podle něj na základě informace, že muži ovládají paštunský jazyk, zkontaktovali překladatele. „Skrze něj následně zjistili, že muži shodně uvádějí, že je jim 16 let. Žádným dokladem to ovšem prokázat nedokázali. Policistům se uváděný věk příliš nezdál, a proto muže převezli do zlínské krajské nemocnice k určení kostního věku osob. Po přezkoumání rentgenových snímků lékař konstatoval, že kostní věk osoby je s největší pravděpodobností vyšší než 19 let,“ doplnil mluvčí.

Policisté se případem nadále zabývají. Běženec, který uvedl jako zemi svého původu Pákistán, přicestoval na konci listopadu kamionem také do Otrokovic na Zlínsku. I on následně skončil v přijímacím středisku cizinců v Zastávce u Brna. Dva muže, údajně z Pákistánu, objevili celníci v nákladovém prostoru kamionu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku také letos v září.