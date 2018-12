Dědictví pro zvíře i povinný úklid po svatbě: Notář zná zvláštní požadavky Čechů

I tak konzervativní povolání jako notářství, může mít své světlé nebo humorné okamžiky. „Je to předsudek, že notáři jen razítkují a pořizují kopie. Ve skutečnosti tato profese umí být velmi dynamická. V kancelářích se nám střídá množství různých lidí, například v rámci pozůstalostních řízení, a to jsou lidé, kteří nikdy nepřišli do styku s právníkem. Pak je potřeba jim pečlivě a jednoduše vše vysvětli,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy Radim Neubauer, prezident Notářské komor ČR.

Zrádné podmínky u dědictví

Nový občanský zákoník z roku 2014 například zavedl dědictví s podmínkou. Lidé tak mohou třeba po vnucích požadovat, aby vystudovali vysokou školu, než po jejich smrti zdědí majetek. A Češi se o tuto možnost velmi zajímají, uvedl Neubauer. Jenže často podle něj nedomýšlejí všechny důsledky.

Snoubenci se hrnou k notáři. Každé páté manželství v Česku letos „jistí“ smlouva

„Lidé se nejčastěji ptají, jestli mohou v dědictví stanovit podmínku, aby třeba vnuk vystudoval vysokou školu nebo splnil něco jiného. Ale je potřeba vědět, že dokud není podmínka splněna, tak je dědicem někdo jiný,“ upozornil Neubauer s tím, že majetek na předem vybraného dědice rozhodně nepočká.

„Majetek není 10 let v nějakém vakuu a pak je zdědí ten, kdo zrovna vystuduje vysokou školu. Takže když lidé zjistí, že předtím, než to zdědí vnuk, to dříve může získat jeho otec, se kterým třeba nemají ideální vztahy, tak si to rozmyslí,“ vysvětlil.

Správné krmivo pro psa

Mnohdy se Češi inspirují v zahraničí a za notáři přicházejí s velmi kuriózními požadavky. „Přání a očekávání lidí, kteří za námi jdou, jsou velmi různá a překvapivá. Čas od času to bývá v případě předmanželských smluv, kde se ptají, jestli je do toho možné zakomponovat nějaké rodinné povinnosti typu uklízení domácnosti,“ řekl notář.

Datum Miladina úmrtí (†75) řeší soudy víc než rok: Stojí i dědické řízení

„V případě závěti zase někdy přijde člověk, který má nějaké oblíbené domácí zvíře a chce, aby zvíře přímo dědilo. Nebo aby někdo dědil to zvíře, ale chce mu stanovit nějaké podmínky. Jeden případ se týkal psa, kdy bylo přesně žádáno, jak má být ošetřován, jaké krmivo mu má být podáváno a u jakého veterináře a jak často mám být vyšetřován,“ vzpomněl šéf notářů v rozhovoru.