Lednice, Šternberk i Velké Losiny. Lichtenštejnové žalují Česko o zabavený majetek

Jeden z nejbohatších šlechtických rodů Evropy Lichtenštejnové v předžalobních výzvách žádají Českou republiku o navrácení celkem čtyř zámků, hradu a 6000 hektarů lesů zpět do jejich soukromého vlastnictví. Pozemky byly rodině zabaveny ve 40. letech na základě Benešových dekretů. Výzvy berou české úřady doposud vlažně, podle právničky však šanci na úspěch mají, píše deník Aha!.

Právník rodiny poslal českým soudům už celkem 200 předžalobních výzev. V nich se píše, že přestože Benešovy dekrety se měly vztahovat jen proti Němcům, přišli o majetek právě i Lichtenštejnové. Ti se však k německé národnosti nikdy nehlásili, v kritických letech navíc neuznali ani Mnichovskou dohodu a Protektorát Čechy a Morava.

Přístup českých úřadů je vysvětlitelný tím, že uznání nároků šlechtického rodu by otevřelo dveře dalším výzvám a žalobám. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel několik desítek výzev na vydání různých nemovitostí s tím, že po jejich předběžném vyhodnocení je nepovažuje za důvodné,“ řekl Aha! mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Požadavek o navrácení několika tisíc hektarů lesů potvrdila i mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Výzva jim byla sice tento týden zamítnuta, podle právničky Dagmar Raupachové nejsou však jejich šance nulové. „Jde o velké majetky a dá se očekávat, že ta snaha bude velká. Vzhledem k tomu, že se pustili do celkem velké akce, musejí vědět, že zcela bez šancí nejsou,“ říká.

Lednické kastelánce by vracení majetku nevadilo

Podle lednické kastelánky Ivany Holáskové by navrácení majetku původním majitelům památkám nijak neuškodilo. Rod se totiž aktivně angažuje v kultuře a o svůj majetek náležitě pečuje. „Ano, my spolupracujeme hlavně s jejich muzeem, které je ve Vídni, dokonce nám dovolili udělat kopie jejich obrazů, které teď v Lednici máme, protože v naší expozici chyběly. Zástupci rodiny občas zavítají i na některé naše akce. Jsou to například výstavy a koncerty. Ta spolupráce je velmi dobrá,“ říká o šlechtickém rodu.

Kastelánka není navíc přesvědčená o tom, že bylo zabavení majetku ospravedlnitelné. „Myslím si, že alespoň z toho morálního hlediska by se ta kauza řešit měla. A také si myslím, že s Benešovými dekrety ani zdaleka vše nebylo v pořádku. Určitě je to ale celé běh na velmi dlouhou trať a s velmi nejistým výsledkem.“

Lichtenštjnové žádají navrácení zámků Lednice, Valtice, Bučovice a Velké Losiny a hradu Šternberk. Valtice a Lednice byly roku 1996 jako součást Lednicko-valtického areálu zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví. Velké Losiny pak prosluly jako místo konání nechvalně známých čarodějnických procesů v druhé polovině 17. století.