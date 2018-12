Řidiče na Vsetínsku trápí led a sníh. Pozor i na Liberecku, Olomoucku a Vysočině

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá místy uježděná vrstva sněhu a ledu o tloušťce do pěti centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči musejí v některých úsecích počítat také s vyjetými ledovými kolejemi. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé, suché u vymrzlé. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Kvůli ledovce je od pondělního rána pro nákladní vozidla nad 12 tun neprůjezdná silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení v úseku dlouhém 21 kilometrů, kde se nyní pohybuje údržba, by mohlo podle nejnovějších informací skončit před úterní 11. hodinou.

V kraji je nejčastěji zataženo, na Vsetínsku oblačno až polojasno s občasnými mlhami. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus jednoho stupně Celsia. Přes den bude většinou zataženo nízkou oblačností, zpočátku se ojediněle může objevit slabé sněžení. Během dne se mohou navíc ojediněle vyskytnout mrznoucí mlhy. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Zledovatělý sníh na Vysočině

Na vozovkách nižších tříd v Kraji Vysočina je zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Solené hlavní silnice jsou holé a mohou být mokré. Vyplývá to z údajů na krajském dopravním webu. Teploty byly k ránu v kraji okolo nuly, místy mohou být mlhy.

Silničáři v některých částech kraje obnovovali posyp, podle jejich dispečerky ale byla noc klidná a vozovky nenamrzaly.

Přes den bude na Vysočině většinou zataženo, zpočátku může slabě sněžit nebo se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Ujetý sníh na Liberecku

Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Libereckého kraje je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Jinak jsou povrchy vozovek mokré a sjízdné s opatrností, teploty byly ráno kolem nuly. Místy viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu.

V noci místy slabě sněžilo, přeháňky byly hlavně v Jizerských horách. Ojediněle by slabě sněžit mělo i dopoledne, většinou bude během dne zataženo. Podle předpovědi by nejvyšší denní teploty měly být mezi nulou a třemi stupni Celsia, na horách kolem nuly.

Mlha na D1

Na některých silnicích na Blanensku a také v Bílých Karpatech na Hodonínsku a Břeclavsku jsou ráno zbytky sněhu kryté posypem, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Na Znojemsku leží na některých silnicích ujetá vrstva sněhu krytá posypem, i zde je třeba zvýšená opatrnost. Řidiči by měli zpozornět rovněž na D1 mezi 141. a 188. kilometrem, kde je mlha. Vyplývá to z informací na stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Linky integrovaného dopravního systému jezdí podle jeho webu v kraji bez zpoždění. Teploty v kraji se drží mezi minus dvěma stupni Celsia do nuly. Meteorologové na úterý očekávají zataženo s nízkou oblačností, zpočátku ojediněle slabé sněžení, ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty mají vystoupat na nulu až čtyři stupně.

Sníh na severu Olomoucka

Sněhové přeháňky mohou v úterý zkomplikovat cestu řidičům i po Olomouckém kraji. Opatrnost je na místě zejména na severu Olomouckého kraje ve vyšších polohách, kde leží na cestách udržovaných inertně ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice v kraji jsou většinou sjízdné bez problémů, viditelnost je však snížená kvůli srážkám, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Jesenicku je potřeba zvýšené opatrnosti na vedlejších silnicích od vyšších poloh, kde leží ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Podobná situace je také ve vedlejším Šumpersku. Silničáři ráno chemicky ošetřovali tah přes Červenohorské sedlo, měl by být holý, upozorňují však na dešťové přeháňky s deštěm. Opatrnost je tedy i zde na místě. Déšť se sněhem hlásí i ve vyšších polohách Olomoucka, silnice jsou tam holé a mokré. Sněžení zaznamenali správci silnic i v okolí Prostějova.

V části Pardubicka sněží

Sníh na silnicích v Pardubickém kraji zůstává jen místy ve výše položených oblastech. Někde může být i zledovatělý, varují silničáři. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Uježděná sněhová vrstva pokrývá vozovky v lesních úsecích na Lanškrounsku. Zasněžená je i silnice I/11 přes Suchý vrch na Orlickoústecku. Zledovatělý sníh leží na menších cestách v oblasti Poličky, Žamberka a v Železných horách.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Ve východní části kraje se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus dvěma stupni.