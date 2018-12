Jídlo a bydlení „sežere“ Čechům víc peněz než Polákům. Ekonom: Dřeme levně

Peníze za jídlo, bydlení, vodu a energie představuje více než 40 procent všech výdajů běžné české domácnosti. Je to více než v drtivé většině zemí EU, hůře jsou na tom jen Rumuni a Slováci. Za jídlo v Česku běžně padne celých 16 procent rodinného rozpočtu, naproti tomu třeba v Británii je to polovina. Ukazují to aktuální čísla Eurostatu.

Podle českých statistiků hospodaří průměrná domácnost s příjmem 12 912 korun měsíčně v přepočtu na jednoho člena, v případě rodin s dětmi je to 11 471 korun. Je to o třetinu více než před 10 lety, ale po zaplacení výdajů za jídlo a bydlení zůstává Čechům méně peněz, než je to běžné ve většině evropských zemí.

Senioři jsou na tom ještě hůř

Přibližně 16,3 procent příjmů utratí lidé za jídlo a pití, dalších 25,4 procent pak za výdaje spojené s bydlením. Celkem tak tyto základní výdaje „padne“ více než 41 procent příjmů, v případě seniorů dokonce více než polovina.

Jak ukazují loňská čísla Eurostatu, jen dvě země v EU jsou na tom hůře, a to Rumunsko (50,3 %) a Slovensko (41,8 %). Naproti tomu v řadě zemí je to výrazně méně, což platí jak o západních, tak jižních státech. Například v Německu je to 34 %, v Portugalsku a v Británii pak 34,9 %. Vůbec nejméně, v poměru ke všem výdajům, za bydlení a jídlo platí Malta (22,2 %) a Kypr (29,1 %).

Podívejte se na kompletní přehled:

Kupní síla Čechů tak stále pokulhává za ostatními vyspělejšími státy EU, myslí si Lukáš Kovanda, ekonom Czech Fund. „Hlavním důvodem je struktura naší ekonomiky,“ popsal. Podle experta jsme závislí na průmyslové výrobě, která je ale prostá a nemá přidanou hodnotu. Tím pádem nemá vysoké marže a díky tomu tu nejsou vysoké mzdy.

„Jsme stále skladištěm a montovnou Evropy, jsme pracanti, kteří poměrně levně dřou na země na západ od našich hranic,“ dodal Kovanda.

Ekonom varuje: Zdraží energie

V příštím roce se navíc české domácnosti musí připravit na znatelné zdražování energií. „Z nových ceníků teplárenských společností, které byly dosud zveřejněny, vyplývá, že teplo podraží v průměru o dvanáct až šestnáct procent. Ceníky vodárenských společností na rok 2019, které zatím byly zveřejněny, ukazují na zdražení vody v roce 2019 o čtyři až pět procent,“ zmínil ekonom.