„Cítila jsem její dech a ostré nehty,“ Veronika (25) popsala spánkovou obrnu

Veronika má zkušenosti se spánkovou obrnou už pět let. „Jednou jsem cítila, jak mi ohavná čarodějnice sedá na hrudník a zarývá do mě své nehty. Nemohla jsem dělat nic. Ráno jsem se musela zkontrolovat v zrcadle, protože to bylo neskutečně reálné,“ popisuje mladá učitelka. Alespoň jednu epizodu paralýzy zažije podle Karla Šonky z neurologické kliniky i 40% populace. Léky sice neexistují, ale podle Veroniky se jí může člověk zbavit, když se svému problému postaví čelem. Spánkem trávíme třetinu života, jaké to tedy je, když se člověk každou noc bojí usnout, aby se neprobudil do vlastního hororového příběhu?