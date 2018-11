Babiš za krize spal jen tři hodiny. Jak s člověkem zamává nedostatek spánku?

Únava, zhoršení úsudku, deprese i zvýšená agrese. To vše může způsobit člověku nedostatek spánku. Premiér Andrej Babiš (ANO) v tomto ohledu nešel během hektických posledních dvou týdnů dvakrát příkladem. Zatímco běžně spí kolem pěti hodin, tentokrát podle svých slov redukoval spánek i jen na tři hodiny. Přečtěte si, jak moc by měl člověk odpočívat a co prospěje spánkové hygieně.