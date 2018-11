Další vlna sankcí? Poškodí jen naše firmy, Rusko je nepocítí, varují odborníci

Konflikt, který se odehrává mezi Ruskem a Ukrajinou, se může dotknout i České republiky. Ukrajina volá po zavedení dalších protiruských sankcí. Poškodilo by to jen české firmy a Rusko to nikam nedotlačí, varuje ekonomka Markéta Šichtařová. Ruský trh je pro mnoho českých firem klíčový a už sankcemi platnými od roku 2014 přicházejí podle odborníků o desítky miliard ročně.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko na začátku týdne podepsal návrh na vyhlášení válečného stavu, který schválil parlament. Ruský soud na anektovaném Krymu pak poslal na dva měsíce do vazby 15 z 24 ukrajinských námořníků, které ruské vojenské lodě v neděli zadržely v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským mořem. A do sporu se vložili i diplomaté. Za Ukrajinu se postavila Evropská unie i Severoatlantická aliance.

Ukrajina zároveň volá po dalších sankcích proti Rusku. To se ale nelíbí českým podnikatelům a hlavou nad tím kroutí i ekonomové.

„Ruský trh je pro české firmy v mnoha ohledech klíčový. Některé české firmy působí nebo působily v Rusku v pozici generálních dodavatelů, což se jim většinou v jiných zemích nedaří. V souvislosti se sankcemi jsme v minulosti zdůrazňovali, že naše firmy ruský trh opouštět nechtějí,“ řekl Blesk Zprávám prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Obavy z eskalace konfliktu má i ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin. „Konflikt na Ukrajině není dobrá zpráva pro byznys. Události z poslední doby ještě situaci zhoršily,“ řekl.

Konflikt může urychlit příliv Ukrajinců

Hospodářská komora ČR nedávno otevřela ve Lvově na Ukrajině v testovacím provozu náborové centrum, které by mělo do České republiky přivádět nové pracovníky. V tomto ohledu se ale negativních dopadů příliš neobává, naopak. „Budou vyšší bezpečnostní opatření a může to maximálně zkomplikovat odjezd pracovníků, co už budou mít pracovní víza,“ vysvětlila viceprezidentka hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

„Jakákoli válka má devastující účinek na hospodářství a na lidi a rodiny, kteří v těchto zemích žijí. Naproti tomu je naše země jednou z nejbezpečnějších zemí světa, která se navíc potýká s historicky největším nedostatkem kvalifikované pracovní síly zejména v technických profesích,“ doplnil mluvčí hospodářské komory Miroslav Diro.

V Česku je v současné době 440 tisíc neobsazených pracovních míst, v polovině příštího roku může chybět až půl milionu kvalifikovaných lidí. „I z těchto důvodů předpokládám, že zájem o život a dobré pracovní uplatnění v České republice vzroste,“ říká Diro.

Podle Michaela Romancova z Institutu politologických studií FSV UK se situace dokonce může změnit v další uprchlickou vlnu. „Samozřejmě že každá dlouhodobá nestabilita nakonec vede k tomu, že se lidé dají do pohybu, protože nikdo nechce trvale žít v zónách, kde se umírá. Záleželo by na rozsahu a intenzitě toho konfliktu a pak by se hrozba exodu mohla stát reálnou,“ říká politolog.

Podle hospodářské komory už platné sankce vůči Rusku nepřinesly žádný efekt a neplní svůj účel. Další jsou podle ní zbytečné. „Od jejich zavedení se zahraniční politika Ruské federace přece nijak nezměnila. Jejich účinnost je tedy malá a bohužel jen negativně dopadají na české firmy. Obzvlášť na ty, pro které byl ruský trh klíčový,“ dodává Diro.

Sankce podle něj způsobily určitý odliv kapitálu z Ruska. Ale že by sankce podlomily ruskou ekonomiku do té míry, aby to vedlo k zásadní změně politiky Vladimira Putina, se mluvčí hospodářské komory nedomnívá. „Byť můžou být sankce časově omezené, jejich následky budou české podniky provázet i v dalších letech,“ upozorňuje mluvčí komory.

„Hrubými čísly – porovnáním celkového exportu do Ruska byste došel ke škodám nejméně 50 mld. Kč každý rok, hovoříme tak zhruba o 200 až 250 miliardách korun, nicméně kdyby hospodářská komora včas nezareagovala, spustili jsme tehdy i horkou linku apod., škody by byly dvojnásobné,“ upozorňuje Diro.

Sankce? Rusko zatvrdily, evropským firmám ublížily

Podobný názor zastává i ekonomka Markéta Šichtařová. „Efekt sankcí proti Rusku byl ten, že to ublížilo evropským firmám a zatvrdilo to Rusko a ruskou veřejnost ještě více vůči západní Evropě. Že by to nějak pohnulo Rusko tím směrem, který si Evropa přála, tak to je samozřejmě úplná pitomost si myslet. Evidentně sankce nedosáhly ničeho,“ upozorňuje ekonomka.

„Další zostření by asi jen prohloubilo vojenské a politické příkopy. Ale i kdyby se teď uvalily sankce ve stejné míře, jako byla ta první vlna, i kdyby to mělo zasáhnout stejný objem obchodu, tak už by ten vliv na naše firmy nebyl velký, protože ony už se mezitím na to trochu zadaptovaly,“ myslí si ekonomka Markéta Šichtařová.

Rusko může Evropu odříznout od surovin

Pokud tedy nedojde k zavedení protiruských sankcí, konflikt na Ukrajině by se české ekonomiky výrazně dotknout neměl. Otázkou je, jak by to bylo, kdyby napětí dále eskalovalo a NATO nebo EU by se postavily na stranu Ukrajiny.

„Když by se Rusko dostalo do situace, že na jedné straně válčí na ukrajinském území a na druhé straně bude jasné, že NATO Ukrajině pomáhá, tak pak je otázka, proč by se Rusko nemělo snažit poškodit alianční zájmy i jinde. A tady už se dostáváme k možnosti ovlivnění průchodnosti některých úžin, kudy do Evropy míří suroviny ze světových trhů. Tam už je možné spekulovat o těchto dopadech,“ upozorňuje Romancov.