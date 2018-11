Mercury zemřel na AIDS před 27 lety, přežil by dnes? 700 Čechů neví, že nemoc má

Už čtyři týdny dominuje kinům snímek „Bohemian Rhapsody“ o hudební skupině Queen. Její lídr, Freddie Mercury (†45), bohužel v roce 1991 podlehl nemoci AIDS. Kdyby se býval nakazil HIV v dnešní době, příběh mohl mít jiný konec - nejspíš by žil ještě dlouhé desítky let. V Česku je aktuálně 3322 nakažených, jak uvedl pro Blesk Zprávy Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc (ČSAP).

Diagnózu se hlavní zpěvák skupiny Queen dozvěděl už v roce 1985. Ale teprve den před svou smrtí, 23. listopadu 1991, vyhublý a unavený veřejně přiznal, co mu je. Nechtěl totiž, aby ho ostatní litovali. A také se obával reakce veřejnosti.

S tím se ostatně nakažení potýkají i o dvacet sedm let později. „Jakmile se jejich okolí dozví o HIV, začne se na ně dívat skrz prsty,“ říká k tomu Jiří Pavlát, ředitel Domu světla, kde nabízí pomoc nakaženým, ale také testování – a to i anonymní – všem příchozím.

Švýcarský lékař radí s HIV sex i bez kondomu. Blesku poodhalil svou léčbu

K předsudkům přitom nemusí být důvod. „Diagnostikovaný a léčený člověk nemusí být vůbec nakažlivý, ani při nechráněném sexu. Daleko větším rizikem jsou ti, kteří o své nemoci nevědí,“ upozorňuje ředitel.

Více mužů

Odhaduje se, že v Česku je až 700 lidí, kteří infekci nevědomky šíří. Nejrizikovější aktivitou pro přenos je anální sex a nitrožilní užívání drog, vyšší riziko nákazy mají prostitutky a gayové.

„Je to trochu loterie. Někdo se nemusí nakazit ani přesto, že se nachází v rizikovější skupině, protože je v dobrém zdravotním stavu. A jiný 15 let svědomitě používá kondom, jednou si ho nevezme, a má smůlu,“ popisuje Pavlát.

Do konce září bylo u nás 3322 HIV pozitivních, z nichž 162 lidí, nejčastěji ve věku 16 – 50 let, si smutnou diagnózu vyslechlo letos. To je prozatím o 92 méně než loni. „Hůře jsou na tom muži, ať už homosexuální nebo heterosexuální, žen je z celku »jen« 463,“ dodává ředitel Domu světla.

O HIV a AIDS se můžete dozvědět více 29.11., společnost AIDS-pomoc plánuje totiž ve spolupráci s MHD v krajských městech šířit osvětu přímo v dopravních prostředcích. V terénu pak budou i mobilní testovací stanice, kde se výsledek dovíte do několika minut. Tradičně bude jedna například v Liberci.

„Supervirus“ ročně zabije 33 tisíc Evropanů. Často nezabírají ani antibiotika

„Pokaždé se tam otestuje asi 50 – 60 lidí, což je i naše maximum za tři hodiny testování. Více bohužel nestihneme. V Praze je to pak asi 70 – 80 lidí,“ říká Pavlát. Podle něj nejvíce chodí lidé na testy po prázdninách nebo po nějaké alarmující zprávě v médiích. Je pravděpodobné, že své udělá i úspěch mimořádně povedeného filmu Bohemian Rhapsody.

Víte, že...

Nemoc přiznali například herec Charlie Sheen (53, Žhavé výstřely) nebo československý krasobruslař Ondřej Nepela (✝38), který zemřel v roce 1989.

VIDEO: Milan Zlámal: Včas léčený HIV pozitivní pacient může být neinfekční