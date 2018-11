Švýcarský lékař radí s HIV sex i bez kondomu. Blesku poodhalil svou léčbu

S HIV pozitivním můžete mít bezpečný sex i bez kondomu, prohlásil v roce 2008 švýcarský profesor Pietro Vernazza. Názor lékaře, který nejdřív sklidil od odborné veřejnosti kritiku, je dnes lanem pro všechny HIV pozitivní. Nejde totiž tak o kondomy, jako o to, co léky dokáží. Vernazza se zúčastnil i sympózia v Plzni o důležitosti prevence a kvalitě života HIV pozitivních. O účincích moderní léčby HIV, léku a motivaci promluvil i pro Blesk Zprávy.

Podle vás je možné mít pohlavní styk s HIV pozitivním díky léčbě bez kondomu. Jak to vysvětlíte?

Léčba naprosto zastaví replikování viru. Ten může bez léčení vytvořit za den až 10 miliard svých kopií. Léčba tento proces zastaví a HIV pak není detekované v tělních tekutinách. Do roku 2008 jsme nezaznamenali jediný případ přenosu u léčených pacientů. Věděli jsme tedy, že riziko nákazy musí být velmi malé, jestli existuje. Navrhli jsme tedy všem švýcarským lékařům, aby svým pacientům řekli, že riziko přenosu při úspěšné léčbě je prakticky nulové.

Jak jste výsledky dospěli? Zkoumali jste intimní život partnerů a zjišťovali, jestli nedošlo k přenosu?

Ne. Náš odhad jsme založili na existujících údajích o rizikovém chování a na faktu, že nebyl hlášen žádný přenos. Mezitím tři velké mezinárodní studie systematicky sledovaly HIV pozitivní a léčené pacienty, kteří při sexu se svým negativním partnerem nepoužívali prezervativ. Ani v jednom případě se negativní partner nenakazil.

Dokáže současná léčba HIV pozitivního pacienta vyléčit?

Bohužel zatím ne. Léčba je velmi účinná, ale neznamená to, že by se pacient viru úplně zbavil. Virus má totiž svůj vlastní genom, který vloží do hostitelova těla. Čeká neustále na možnost, až nebude v jeho okolí lék, aby se mohl dál replikovat. Proto musí brát člověk léky neustále, ne-li do konce života. Pravý lék bude ve chvíli, kdy dokážeme z těla pacienta genom vymýtit.

Čekáte, že se lék objeví?

Jsem optimista a myslím, že na léku pracuje velké množství lidí, aby se to jednou podařilo. Kdy to bude,, nelze říct, ale tak za pět let budeme mít mnohem více zkušeností a informaci. Důležitá je i informovanost okolí, aby se znalosti o léčbě HIV dostali do široké veřejnosti.

Čechů, kteří vnímají AIDS jako problém, ubývá. Ale 16 procent se stále obává nákazy

Proč se věnujete zrovna léčbě AIDS?

Jako doktor jsem chtěl dělat něco smysluplného. Když jsem se potkal s prvním pacientem s AIDS, viděl jsem jaký je to problém. A že nejde zodpovědět na spoustu otázek, které pacient měl. Mohl jsem mu poskytnou naději, smysl. Víte, udělat něco, aby měl v životě možnost volby. Viděl jsem, že můžu udělat něco, co pacienti opravdu ocení. V životě potřebujeme sex. Díky sexu máme možnost se rozmnožovat, dodává nám energii. Myslím, že je důležité vrátit ho lidem do života.