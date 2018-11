Pardubická Explosia prodá ročně semtex za 70 milionů korun

Celosvětově známou plastickou trhavinu Semtex vyvinuli v Pardubicích původně jako prostředek pro likvidaci min. Nechvalnou pozornost ale získala spojováním s teroristickými útoky. Dnes je ceněným nástrojem pro civilní demoliční a trhací práce. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto semtex zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které přispěly ke známosti českého průmyslu v zahraničí.

Jen málo slov, které vznikly v Česku, se ujaly i v jiných jazycích. Patří k nim i semtex, původně značka plastické trhaviny z pardubické Explosie, která se vžila jako obecné označení pro tento druh výbušnin. Některé světové slovníky a encyklopedie ovšem Semtex spojují především s terorismem. Cabridgeský slovník píše, že jde o silnou výbušninu, která se používá hlavně k výrobě ilegálních bomb. Encyklopedia Britannica připomíná Semtex ve spojení s výbušnou látkou PETN. Tu podle autorů encyklopedie používají s oblibou teroristé samostatně nebo právě jako semtex. Francouzský Larousse uvádí, že jde o českou plastickou trhavinu.

Semtex vymysleli v padesátých letech minulého století Stanislav Brebera a Radim Fukátko z VCHZ Syntesia, jejímž pokračovatelem je dnešní společnost Explosia. Sériově se plastická trhavina začala vyrábět v roce 1964. „Povědomí o Semtexu samozřejmě naší společnosti pomáhá, byť dost často se o něm stále hovoří v negativním slova smyslu, jako o oblíbeném nástroji teroristů. Snažíme se proto upozorňovat na to, že Semtex byl vyvinut jako nástroj, který lidem pomáhá,“ uvádí Martin Vencl, mluvčí Explosie.

Anketa Jaká je největší průmyslová ikona české historie? Cvičný bitevník L-39 - slouží v armádách po celém světě 27 % České pivo 23 % Semtex - česká plastická trhavina 15 % Baťa 12 % Klavíry Petrof - světoznámý rodinný výrobce klavírů 8 % Tatra T77 - první aerodynamicky tvarované auto 4 % Avast - světové známý a úspěšný antivir 4 % Škoda Auto 4 % Zetor 4 % Český křišťál 0 % počet hlasujících: 26

Původně byl Semtex určen pro likvidaci min. Postupně se jeho použití rozšiřovalo také pro civilní trhací práce. Do zahraničí se vyvážel s označením Semtex H. Uplatnění našel třeba ve Vietnamu jako prostředek pro odminování a další pyrotechnické práce. V roce 1981 byl zakázán jeho vývoz do rizikových oblastí. Český výrobce ho mohl dodávat do zemí Varšavské smlouvy. Mezi roky 1989 a 1991 se semtex z Československa nesměl vůbec vyvážet.

Do roku 1989 se vyrobilo 1800 tun semtexu, z nichž v zahraničí skončilo 690 tun. „Dnes se semtex a výrobky z něj podílejí na obratu firmy ze 7 procent. Je to speciální výrobek, který se neprodává ve stovkách tun. Nejvíce se využívá k demoličním, trhacím a speciálním pracem,“ dodává Vencl. Explosia semtex potřebuje také jako meziprodukt k výrobě kumulativní ohebné nálože Semtex Razor nebo speciálního prostředku, který využívají policejní pyrotechnici v boji proti terorismu. V novodobé historii Explosia, jejíž tržby loni překročily miliardu korun, vyrobila v různých aplikacích zhruba tisíc tun semtexu.

Čím Semtex vyniká?

Oblibu si semtex získal především díky velmi dobré plasticitě, kterou si uchovává v rozmezí teplot od -40 do +60 stupňů Celsia. Dá se snadněji tvarovat než konkurenční výbušnina C-4. Navzdory některým tvrzením nejde o nejsilnější plastickou trhavinu na světě. Její výkon je podle Explosie srovnatelný s řadou zahraničních trhavin. Liší se pouze tím, že použitý pojivový systém zajišťuje dlouhodobou plasticitu.

Experti z Výzkumného ústavu průmyslové chemie, který je součástí Explosie, se začátkem 90. let podíleli na vytvoření mezinárodní Konvence o značkování plastických trhavin pro účely detekce podepsané v březnu 1991 v Montrealu. Československo, jako jedna z prvních zemí, tuto dohodu ratifikovalo a Explosia jako jeden z prvních výrobců na světě značkuje předepsaným způsobem veškerou produkci plastických trhavin. Od roku 1991 byl proto export semtexu opět povolen. Dnes lze díky chemickému značení semtex zjistit technickými prostředky. Poznat se dá ale také původní neznačkovaná trhavina.

Explosia se soustředí na tři výrobní oblasti. Dodává střeliviny, trhaviny a speciální výrobky. „V posledním roce a půl se velmi významným prvkem našich tržeb staly celospalitelné moduly pro houfnice, které jsme prodali například polské armádě a jsme připraveni je dodávat v případě zájmu také Armádě ČR,“ říká Vencl. Firma vyváží střeliviny a trhaviny do čtyřiceti zemí světa. Mezi nejdůležitější trhy patří Polsko, Itálie a Slovensko. Loni se export podílel na tržbách téměř ze dvou třetin. Ve výroční zprávě za loňský rok firma uvádí, že poptávka po speciálních plastických trhavinách neustále roste.