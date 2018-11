„Žije! Žije! Žije!“ Barunka se narodila předčasně, maminka si libuje: Nádherný pocit

Barunka se narodila Lence Matouškové po náročném těhotenství. „Největší zlom bylo, když jsem začala krvácet koncem prvního trimestru a to krvácení trvalo až do doby, než jsem porodila,“ vzpomíná dnes už šťastná maminka krásné holčičky.

Vstupenkou pro život Barunky, dcery Lenky Matouškové, bylo, že se přehoupla ve 24. týdnu těhotenství přes váhu 500 gramů. Právě to je limit, od kterého se lékaři pokusí dítě přivést na svět.

„Když se Barunka narodila, tak jsem dokola volala: ‚Žije! Žije! Žije!‘ Byl to nádherný pocit,“ vzpomíná šťastná maminka Lenka Matoušková.

Po narození dcery ji samozřejmě čekalo to nejtěžší. S vděkem vzpomíná na pomoc, které se jí dostalo na jednotce intenzivní péče. „Děkuji moc, za to odvážné rozhodnutí, že mi bylo umožněno s Barunkou klokánkovat (Být v těsném fyzickém kontaktu s dítětem - pozn. red.) hned druhý den po porodu,“ vypráví Lenka Matoušková s obdivem ke zdravotnímu personálu a dodává: „Někdy si říkám, že mají více práce s rodiči, než s těmi dětmi.“

Žáčková: Po porodu je to jako na houpačce

Výkonná ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková velmi dobře ví, o čem Lenka Matoušková mluví. Sama si podobný příběh zažila na vlastní kůži. I její dcera se narodila předčasně a vážila při porodu něco málo přes 500 gramů. „Dceři je dnes osm let, chodí do druhé třídy, je úplně zdravá a nikdo by na ní nic nepoznal,“ vypráví o šťastném vyústění Lucie Žáčková.

Ale vše tak jednoduché po celou dobu rozhodně nebylo. „Bylo to jak na houpačce, chvíli to vypadalo, že to jde k lepšímu, chvíli to vypadalo, že bude muset moje dcera podstoupit nějakou speciální operaci,“ vzpomíná ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková.

I ona cítí velký vděk za zdravotní péči, které se jí v těžkých časech dostalo. Pokud se vám v České republice narodí dítě předčasně, můžete totiž mluvit o štěstí v neštěstí. Co se týká šancí na přežití, tak u nás je mají předčasně narozené děti jedny z nejvyšších na světě.

Česku se daří. Máme skvělou organizaci péče

V ČR se předčasně narodí 12 procent dětí. V ideálním případě trvá těhotenství 40 týdnů, za předčasný porod se považuje narození dříve než ve 37. týdnu těhotenství. Ještě v roce 1985 nemělo šanci na přežití miminko s porodní hmotností okolo tisíce gramů. V současné době však lékaři dovedou zachránit dítě, které váží 500 gramů. Od 28. týdne jsou přitom šance na přežití dítěte okolo 90 procent.

I proto lékař, neonatolog Nemocnice Na Bulovce Martin Čihař říká, že v případě nedonošených dětí je potřeba rozlišovat podle doby, kdy se děti narodí, a podle porodní váhy. „U miminek narozených okolo 23. týdne těhotenství se jedná o děti, které vyžadují nejvíc péče a nachází se v zóně, kdy jejich bezprostřední stav po porodu rozhoduje o tom, jestli to děťátko má nějakou šanci pro další život, jestli tedy o něj pečovat. Ta rozhodnutí jsou někdy velice složitá a je to velmi individuální,“ vysvětluje lékař Martin Čihař.

Úspěchy české medicíny spatřuje neonatolog především v systému péče. „Tím, že máme skvělou organizaci péče, máme dobré výsledky, není to tím, že bychom byli o tolik lepší než v zahraničí. Pokud se takové miminko narodí mimo perinatologická centra intenzivní péče, má poloviční šanci na přežití?“ varuje Martin Čihař.

Klokánkování jako klíčové

Spolu s Lucií Žáčkovou se přitom shodnou, že velmi důležitou roli v péči o předčasně narozené děti zaujímá klokánkování. „Klokánkování je klíčová věc pro miminko i pro maminku. Ona musí zjistit, že je to její miminko, musí získat k děťátku vztah, což je u 500gramového drobečka občas složité,“ říká Martin Čihař.

„Když se vám má narodit dítě, tak čekáte všechno, jen ne to, že se vám narodí tři měsíce před termínem. Vidíte to maličké děťátko v té změti hadiček, je úplně křehké a paralyzuje vás ten obrovský strach, který o dítě máte,“ dává mu za pravdu ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková.

A dodává radu pro maminky, které se musejí vypořádat s něčím obdobným. „Není čas hledat vinu v sobě ani jinde, co musíte najít, je síla ve vás, která vám umožní to všechno zvládnout,“ povzbuzuje Lucie Žáčková.