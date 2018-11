Samoživitelky nemají ani na maso pro děti: Mohou za to nezodpovědní rodiče, říká Maláčová

České samoživitelky nemají mnohdy ani na základní potraviny. Paní Alena si v novém pořadu Blesku Epicentrum postěžovala na to, že nemá ani na maso. Může za to dnešní doba, reaguje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Dle ní přestává být normální pro většinu lidí při rozchodu či rozvodu zodpovídat za své děti, dříve byla situace lepší.

„Prostě budeme jíst chleba a dítě nebude mít pastelky.“ Tyto a další problémy řeší v Česku na denní bázi tisíce žen samoživitelek. Průměrně dostávají od svých expartnerů v rámci výživného pouze 2000 korun, mnohdy daleko méně. Nemají tak ani na základní potraviny nebo drogistickou výbavu. O kroužcích nebo speciální výbavě pro děti si mohou nechat jen zdát.

Maláčová se domnívá, že hlavním důvodem, proč k těmto situacím dochází, je individualistický rys současné společnosti. „Může za to dnešní doba, kdy přestává být normální pro většinu lidí zodpovídat za své děti,“ tvrdí ministryně. Podle ní dříve, když se pár rozpadl, nezačal jeden z rodičů v tu ránu své dítě ignorovat, ale stále se o něj staral. Lidé měli větší zodpovědnost.

Prosadím zálohované výživné, slibuje Maláčová

Ministryně ale souhlasí, že je třeba současný stav změnit. Podle ní by měl pomoci zákon o zálohovaném výživném, který chce předložit příští rok v lednu. Minulé vládě se to nepovedlo, ale teď si je jistá, že k jeho prosazení dojde, byť naráží na námitky koaliční ANO. „Udělám pro to všechno,“ slibuje Maláčová.

Cílem zákona je zajistit, že pokud jeden z rodičů přestane po určité době platit alimenty, začne je místo něj platit stát. Úřady pak od něj částku budou vymáhat zpětně. Samoživitelská rodina tak nebude muset řešit náhlé výpadky financí.

Zákon sám o sobě ovšem podle Maláčové stačit nebude. Plánuje prosadit celou řadu dalších opatření, například vyšší rodičovský příspěvek. Ten by pomohl nejen samoživitelkám, ale všem rodinám. Maláčová se s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) dohodla, aby se zvedl do roku 2020 o 80 tisíc korun.

Pomoci má rovněž tvorba sdílených pracovních míst a dětských skupin, které by podle Maláčové měl začít financovat stát. Matky by tak mohly trávit více času v práci. V neposlední řadě má být stanovena minimální výše výživného na 2000 korun, a Maláčová by si přála vznik specializovaných soudů, které by se věnovaly pouze rodinnému právu.

Zvyšování trestů pro neplatiče alimentů podle ministryně není správná cesta. „Já si myslím, že tresty nefungují,“ říká Maláčová. Potvrdilo se to podle ní i ve studiích a analýzách. Neplatiči akorát skončí ve vězení, kde je musí živit stát. Ministryně proto navrhuje, aby byli trestáni formou domácího vězení, v rámci kterého stále mohou chodit do práce a platit na své dítě, jen nebudou mít „žádnou zábavu“.

Pomoc skrze Národní potravinovou sbírku

Pokud se dnes samoživitelka ocitne v tíživé finanční situaci, může požádat o pomoc v hmotné nouzi. Může také poprosit Národní potravinovou sbírku, která materiálně pomáhá nejen samoživitelkám, ale například i chudým důchodcům.

Do sbírky může přispět každý člověk, a to již o nadcházejícím víkendu v sobotu 10. 11. 2018. Stačí přijít do jednoho z 600 obchodů a supermarketů, které se do projektu zapojily, a nakoupit zboží, které se následně odevzdá a poputuje právě potřebným lidem.

Koordinátor projektu Tomáš Gajdošík v pořadu Epicentrum radil, ať lidé kupují zejména kvalitní trvanlivé potraviny jako jsou rýže, těstoviny nebo konzervy. A vítané je také drogistické zboží – ostatně na příliš vysokou cenu drogerie si Blesku stěžovala řada samoživitelek. I Maláčová plánuje přispět do sbírky zejména drogerií. „Sama mám malé dítě, tak vím, kolik to stojí,“ zmínila ministryně.