Neuvěřitelné: Lékaři vrátili Haně po 16 letech slepoty zrak. Díky umělé rohovce

Banální zánět spojivek připravil Hanu Charvátovou (71) ze Vsetína o zrak. To jí bylo čtyřicet pět a šestnáct let byla slepá. Podstoupila osm neúspěšných operací. Neztrácela však naději a zrak jí nakonec zachránila implantace umělé rohovky. Už 10 let vidí!

Zánět spojivek prodělá za život zřejmě každý. Obvykle stačí kapat si do zarudlých očí antibiotické kapky a nosit týden černé brýle. Bohužel v případě Hany Charvátové byly bakterie, které napadly spojivky, mimořádně agresivní. Zánět se rozšířil i na rohovku, tedy průhlednou část oka, skrz kterou se díváme na svět. Při hojení se vytvořily na rohovce jizvy. „Během roku jsem postupně přestala úplně vidět,“ vzpomíná Hana Charvátová.

Strach neměla

Bývalá zdravotní sestra se nikdy nevzdala naděje, že bude vidět. Podstoupila postupně osm transplantací rohovky od mrtvého dárce. „Pokaždé to skončilo tím, že moje tělo tyto rohovky nepřijalo,“ popisuje Hana Charvátová. Na lékaře přesto nezanevřela a hledala další možnosti. Když se jí v roce 2008 naskytla možnost vyzkoušet jako první v Česku implantaci nového typu umělé rohovky Boston, neváhala. „Když nevidíte a máte možnost vidět, zapomenete na každý strach,“ říká Hana Charvátová. Operoval ji primář zlínské kliniky Gemini Pavel Stodůlka. „Implantace umělé rohovky je náročná a raritní. Většinu je možné transplantovat lidskou rohovku z tkáňové banky,“ vysvětluje Pavel Stodůlka.

Byl to šok

Operace oka se podařila a Hana „prozřela“ hned na sále. První, co uviděla, byla prý lahev desinfekce. „Byl to šok. Všechno se vám zdá strašně jasné, barevné. Nevíte, na co se máte podívat dříve. To světlo… To se dá těžko popsat,“ hledá i po deseti letech obtížně slova, aby popsala okamžik, kdy se jí vrátil zrak. Těšila se také na tváře svých dětí. V životě si teď prý užívá i maličkosti. „Když jsem neviděla, poslouchala jsem audioknihy. Dneska, když si můžu tu knihu vzít do ruky, tak mě to potěší,“ říká seniorka. Stále vidí tak dobře, že může plést a háčkovat své vnučce šatičky pro panenky.