Paní Hana Charvátová dlouhých 16 let neviděla. Pomohla jí operace, stejně jako mnoha dalším nevidomým, a žena díky tomu už deset let vidí a dokonce čte bez brýlí. Pozvání do pořadu Epicentrum Blesku, tentokrát na téma nevidomých a návratu zraku, přijal spolu s Hanou Charvátovou také oční chirurg Pavel Stodůlka.