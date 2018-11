„Zpod trička mi pořád trčí hadička.“ Karolína (23) s cukrovkou promluvila o životě s pumpou

Únava, žízeň, hubnutí nebo naopak přibírání a časté močení. I to jsou varovné příznaky, které mohou signalizovat cukrovku. V Česku tímto onemocněním trpí 936 tisíc lidí, jedním z nich je i Karolína (23), jež si svou diagnózu vyslechla ve dvanácti letech. V brzkém věku jí tak přibyla povinnost píchat si denně šest injekcí inzulínu, než přešla na pumpu, která jí hadičkou nastřelenou do těla vpravuje dávky sama.

Karolína přešla na inzulínovou pumpu v 15 letech, lékaři jí tehdy „nastřelili“ do těla hadičku a senzor. Přístroj sleduje hladinu glukózy v organismu, podle potřeby pak dívce vpíchne inzulín. Pumpa reaguje s pětiminutovým zpožděním na řadu změn, jako je nálada, krevní tlak a zatížení. Například při sportu se tak musí hadička skutečně činit.

„Může se to snadno rozbít, proto řada sportovců s cukrovkou raději zůstává u injekčních per. Navíc to musíš mít pořád u sebe, takže ti z těla neustále něco trčí,“ mluví o negativech pumpy Karolína. „Nejdříve jsem ji nechtěla, ale nakonec jsem si zvykla. Lidé se mě ptají, co to mám za mp 3 přehrávač, nebo se mi stávalo, že si mysleli, že mám napíchnutý mikrofon,“ dodává s úsměvem.

Cukrovka není ze sladkého

Karolína vystudovala zdravotnickou školu, pracuje ale jako redaktorka. Píše i ve volném čase - vede si vlastní internetový blog, kde se mimo jiné věnuje problémům spojeným s cukrovkou. „Lidé jsou málo informovaní a panuje rozšířený omyl, že cukrovku způsobuje sladké. Diabetici jako já jsou na to hodně hákliví, a když to například říkali v televizi, ťukali jsme si na čelo,“ říká Karolína.

„Můžu jíst sladké, i když v menší míře. Když mám cukr nízko, dokonce si musím dát nějakou sušenku. Akorát jsem se naučila nevařit například ovocné knedlíky nebo si sladit čaj,“ dodává.

Dívka se na blogu snaží vyvracet řadu mýtů, které o nemoci panují, a šířit osvětu. Občas je to skutečně potřeba - řada diabetiků se totiž například stydí užívat inzulín na veřejnosti, jelikož je někteří lidé považují mylně za narkomany. Karolína vzpomíná na případy, kdy na její kamarády zavolali dokonce policisty, protože si mysleli, že užívají drogy. Přitom se jen udržovali v životaschopném stavu.

Karolína: Diabetici jsou mnohdy blbci

Občas je ale chyba na straně diabetiků. „Na diabetických táborech jsem viděla děti, které ředily kapku krve vodou, aby ošálily glukometr. Nebo ignorovaly zvýšenou hladinu cukru, a místo aby počkaly, až se jim sníží, tak snědly tajně sušenku,“ popisuje Karolína. Diabetici prý mnohdy nedodržují pravidla jako zákaz kouření nebo omezení pití alkoholu.

Každému právě diagnostikovanému cukrovkáři jsou přitom vysvětlena všechna plynoucí rizika. Patří k nim zvýšené riziko mrtvice a infarktu, ztráta končetiny v případě nedodržování léčby a dokonce i ztráta zraku. Přesto se až dvě třetiny nemocných ocitnou hrobníkovi na lopatě kvůli špatné životosprávě a neschopnosti více cvičit. Uvedl to fond „Nebuď kardiak“, který spolupracuje na Světovém dnu diabetiků, který proběhne 14. listopadu.

Co je to vlastně cukrovka a inzulín?

Samotná cukrovka má dva typy, první je většinou dědičného rázu a může vypuknout už v mladém věku - jako se to stalo právě Karolíně. „Lékaři se dohadovali, z čeho to mám, dokonce se bavili o tom, že to mohlo vyvolat očkování proti chřipce. Ani moje máma, která je zdravotní sestřička, netušila, že může mít cukrovku malé dítě,“ vzpomíná.

Druhý stupeň je pak často způsoben špatnou životosprávou, energeticky náročnými potravinami, stresem a nedostatkem pohybu, téměř jako u každé nemoci. Riziko samozřejmě spadá také na kuřáky a časté konzumenty alkoholu. Tady má skutečně určitý vliv i cukr, který ve velké míře zůstává sladkým zabijákem. Pro příklad: dospělý jedinec by měl přijmout asi 50 g cukrů denně, což je asi 100 g čokolády, jeden energetický nápoj se sušenkou nebo miska slazených cereálií s ochucenou minerálkou. Nadbytek cukru obaluje cévy a zvyšuje riziko infarktu, mrtvice a způsobuje samozřejmě problémy s váhou.

Inzulín je pak hormon produkovaný slinivkou břišní. Má za úkol snižovat hladinu cukru v krvi. Poprvé byl „uměle“ použit v roce 1922, kdy se historicky první léčeným diabetikem stal 14letý chlapec Leonard v Bostonu. O rok později byla za jeho objev udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství siru Frederickovi Bantingovi. Ten jej extrahoval pomocí pokusů s pankreatem na psech.