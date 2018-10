„Srdcař a profesionál.“ Šéf vojenských kynologů promluvil o zabitém vojákovi

Blesk: Co byste nám řekl o panu Procházkovi?

Pana Procházku jsem neznal vyloženě osobně v tom smyslu, že bych s ním pracoval každodenně, protože mám jiné povinnosti. Po celou dobu mé éry tady ale jeho výsledky byly velice dobré. Byl to opravdu profesionál jak po stránce vševojenské, tak po stránce kynologické. Opravdu byl pro centrum přínosem.

Určitě bych chtěl vyjádřit hlubokou soustrast jeho rodině, příbuzným, známým a kamarádům. Dále také přeji brzké uzdravení dvěma dalším zraněným vojákům ze zmíněného incidentu.

Blesk: Jak on bral své poslání?

Podle výsledků jak v oblasti kynologické, tak v oblasti všeobecného výcviku to bral srdcem, na sto procent. Proto patřil mezi jedny z nejlepších v centru. Je to nešťastná událost. Centrum nepřišlo jen o kamaráda, známého vojáka, ale i celá kynologická služba o velikého odborníka.

Blesk: Vy jste se nikdy nesetkali osobně?

Setkali jsme se, ale bylo to formou, že jsem se přijel podívat na výcvik, nebo jsme řešili věci, co se týče přípravy zahraničních operací. Bohužel z titulu mé funkce nemůžu být každý den s každým. Od toho měl své velitele, své nadřízené, kolegy.

Blesk: Jakou měl pověst?

Jeho zájmy byly samozřejmě sport, byl to sportovec, a psi.

Blesk: Šel do té mise dobrovolně?

Před centrum byl postavený úkol, na jehož základě byl vybrán a přidělen k jednotce, která se připravovala, tedy jednotce podpory a vlivu.

Blesk: Jaké v Afghánistánu plnila jeho jednotka úkoly?

Tomáš Procházka měl v zahraničních operacích dva psy. Psa na strážní službu a psa na speciální práce, na vyhledávání výbušnin. Co se týče úkolu, to je otázka spíše na ředitele speciálních sil.

Blesk: Víte něco o jeho rodině?

Vím o rodině, ale raději bych se k tomu nevyjadřoval. Včera jsme měli sezení a nebylo by to vhodné.

Blesk: Jak dlouho tady působil?

V armádě sloužil necelých 17 let. Tady u Centra vojenské kynologie sloužil 14. rokem.

Blesk: A jak chápal smysl té mise v Afghánistánu?

Chápal to jako profesionální voják. Prostě byl úkol postaven, připravoval se na něj zodpovědně a úkolu se zhostil. Bohužel došlo k té nešťastné události.

Blesk: Myslíte si, že se teď zvýší bezpečnostní opatření? Že se nebude jezdit s otevřenými vozidly apod.

Bohužel to není otázka na mě. My jsme od toho, abychom připravili na základě úkolu pro jednotku podporu, což děláme. Je to otázka na jiné funkcionáře.

Blesk: Kolik vojáků tady od Vás už bylo na misi v Afghánistánu?

Počet vám neřeknu, ale máme tu psovody se zkušenostmi z Iráku, Afghánistánu a Kosova. V současné době to tajíme a jejich background využíváme při přípravě jednotek do zahraničních operací, pokud se účastníme my sami.

Blesk: Jezdí se vždy na půl roku, že?

Zpravidla je to šest měsíců. Samozřejmě může se to upravit, ale to je na vyšším rozhodnutí.