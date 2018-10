Každý rok přibude 60 tisíc seniorů. „Města stárnutí nezvládnou,“ varuje expert

„Společnost stárne a je nezbytné přistoupit k plánování úprav městského prostoru,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy Jiří Hrabě, ředitel seniorského centra Elpida. Podle něj česká města nejsou na budoucí příval lidí ve vyšším věku připravena, což způsobí velké problémy. „Je to o tom, jak města řeší chodníky, stanice MHD i celý vnitřní městský prostor tak, aby byl přívětivý stárnoucí věkové skupině,“ zmínil.

Jako příklad uvádí Japonsko, které podobný problém řešilo přibližně před 20 lety. Tehdy tamní města začala rychle stárnout, podobně jako se to nyní děje v Česku i jinde v Evropě. A třeba lidé žijící na periferii měst měli problém se dostat k lékaři nebo za kulturou.

Lavičky i centra pro seniory s vnoučaty

„Zcela přebudovali systém MHD. Zavedli nízkopodlažní vozy, více zastávek, na křížových bodech vybudovali centra, kam mohou chodit senioři s vnoučaty, ať už plavat nebo na různé jiné kulturní aktivity. A najednou se z města stala přirozená věc i pro seniory a lidé centrum začali oživovat,“ popsal Hrabě s tím, že ve městech také upravovali veřejný prostor, přidali více laviček a více zeleně. „To zvedlo kvalitu života nejen seniorů, ale i ostatních lidí, kteří ve městě žili.“

„Toto je cesta, která bude stát nějaké peníze. Ale je potřeba si říct, že Česko není chudou zemí a že má na to, aby do toho investovalo. Demografická změna, která je před námi, stále probíhá. A pokud ty městské plány na to nebudou připraveny právě teď, tak by nás mohla předběhnout a my bychom to nemuseli stihnout,“ myslí si expert.

Chybí lidé, kteří pomohou s koupelí i nákupem

Každý rok podle něj přibývá 60 tisíc seniorů a trend se začne zrychlovat v roce 2025. „Budou stárnout starší skupiny seniorů, kteří budou potřebovat nejenom přívětivé město, ale i síť terénních služeb, které umožní zachovat si kvalitní život,“ řekl Hrabě s tím, že péče o seniory je klíčová.

„Dneska řada seniorů bere příspěvek na péči, ale v řadě regionů ho nemají možnost utratit. A jsou to základní věci – aby jim někdo došel na nákup, aby jim někdo pomohl s koupelí nebo ostříhal nehty nebo vlasy. Někde to funguje, ale je toho strašně málo,“ dodal.

Dnes je ve starobním důchodu přibližně 2,4 milionu Čechů, za 10 let už to možná bude až o milion více. Zatímco dnes je starší 65 let přibližně každý pátý obyvatel, v polovině století to bude už každý třetí, ukazují odhady Českého statistického úřadu. Zásadní bude i to, že ve 30. letech se do seniorního věku dostanou silné ročníky z éry socialismu, takzvané „Husákovy děti“.

