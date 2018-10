Zákaz houbaření i Zemanovo zdraví: Seniory straší falešné zprávy, jak nenaletět?

Ve víkendové příloze jednoho deníku se nedávno objevil článek, podle kterého bude sběr hub v českých lesích nadále možný jen na základě speciálního průkazu. Při porušení bude houbařům hrozit až dvouleté vězení. Přestože šlo o žert a samotný článek byl označen jako „kachna“, začal se po internetu šířit jako pravdivý. Lidé ho hromadně sdíleli hlavně na sociálních sítích a objevil se i v e-mailech.

Jde o ukázku falešné nebo poplašné zprávy, která má v lidech vyvolat rozhořčení nebo vztek. V poslední době se podobné manipulativní sdělení šíří stále více i mezi seniory. Ukazují to zkušenosti seniorské organizace Elpida, která varuje před nedůvěryhodnými zpravodajskými servery i řetězovými e-maily.

Zprávy od přátel mají senioři za pravdivé

„Zpravodajství na internetu sleduje tři čtvrtě milionu lidí starších 66 let. To je hodně. Polovina z nich si informace z internetu neověřuje nebo to nepovažuje za důležité,“ řekl pro Blesk Zprávy ředitel Elpidy Jiří Hrabě. „A je tu ještě jeden fenomén – přeposílané zprávy, takzvané řetězové e-maily. Ty dostává devět z deseti seniorů na síti. Známé rčení ‚na každém šprochu, pravdu trochu‘ stále velmi dobře funguje,“ dodal.

Podle aktuálního průzkumu, který si Elpida ve spolupráci s Nadací O2 nechala zpracovat, senioři nepovažují za spam nevyžádanou varovnou zprávu od přítele a nemají tak tendence ji ověřovat. „Jsou totiž přesvědčeni, že by jejich okolí nepravdivé zprávy nešířilo. A právě na blízké osoby, které v daném oboru považují senioři za autority, se pak obracejí při nejasnostech,“ vysvětluje Hrabě.

Strach z migrace i konec hermelínu

Mezi falešnými zprávami vévodí migrace, zprávy o politicích nebo Evropské unii. Senioři se mohou dočíst nepodložené informace o zdraví prezidenta Miloše Zemana nebo o údajném úmrtí Karla Gotta. Nedávno se šířila také zpráva o tom, že z Česka zmizí tradiční sýr hermelín a v obchodech budou jen drahé francouzské alternativy. „Sýr, který jsem tak rád přikusoval večer k Pilsner Urqell 12, už prostě nebude. Budou prý ale dovážet tento sýr s charakteristickou plísní z Francie,“ stojí ve strašícím e-mailu.

Starší lidé navíc často nevyžádané a falešné zprávy sami šíří, nejaktivnější jsou hlavně ti, kterým je už přes 65 let. Ukazují to výsledky půl roku starého průzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a portálu Seznam.cz. E-maily varující před nebezpečím, například migrací nebo islámem, rozšiřuje 35 procent osob ve věku 55–64 let a 47 procent respondentů starších 65 let.

„Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění senioři šíří šestkrát častěji než osoby mladší,“ upřesnil Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace pedagogické fakulty. Také podle něj lze starší uživatele internetu snadno ovlivnit a ti pak mají tendenci informace šířit dále. „Potom aktivně ovlivňují své přátele a známé prostřednictvím spamu,“ dodal Kopecký s tím, že kvůli důvěřivosti se mohou senioři stát i obětí internetového podvodu.

Organizace Elpida momentálně pořádá speciální mediální kurzy pro seniory a radí jim, jak falešné zprávy odhalit. Vytvořila také manuál, podle kterého mohou zprávy ověřovat. Jedná se o seznam 12 klíčových kritérii a platí zde přímá úměra – čím více kolonek si člověk odškrtne, tím je zpráva důvěryhodnější. „Každý si ho může vytisknout a mít ho po ruce,“ popisuje Hrabě s tím, že dokument je volně ke stažení na webu organizace.

