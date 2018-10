„Je to jako chytit Usámu bin Ládina.“ Generál promluvil o české pomstě za smrt vojáků

„We got him! Máme ho!“ to po vzoru Američanů, kteří dopadli Usámu bin Ládina (†54), mohli zvolat výsadkáři z Prostějova. Zabili totiž teroristu, který má na svědomí smrt tří českých vojáků v Afghánistánu. Dalšího teroristu pak zajali. Akci pro Blesk okomentoval náčelník generálního štábu z let 1998 až 2002, generál Jiří Šedivý (65). Bohužel jen pár hodin poté, co média zveřejnila informace o odvetě, přišel další útok na české vojáky – pět z nich bylo zraněno, jeden vážně.

Proč armáda odmítá potvrdit tuto speciální akci?

V takovýchto případech se v drtivé většině případů informace neposkytují. Jsou některé operace, které mají psychologický dopad, třeba když byl dopaden Usáma bin Ládin. To byl případ, kdy Američané měli přesně spočítáno, jaký to bude mít dopad na al-Káidu a další teroristické operace, ale klasické operace se nekomentují.

Dá se tedy zásah prostějovských výsadkářů srovnat s dopadením Usámy bin Ládina?

Měli bychom si být vědomi toho, že zásah proti němu byl komplexnější. Možná systémově by se to dalo porovnat. Ale ne významově a rozsahem. Obecný postup pro přípravu a plánování té operace by mohl být srovnatelný. Operace proti bin Ládinovi byla rozsáhlá a daleko překračovala dané teritorium.

Čeští výsadkáři měli zaútočit na základě informací spojenců. Je to běžné, že spojenci si navzájem předávají informace?

Samozřejmě že jsme spojenci a nejenom v tomto případě se předávají informace, které jsou validní pro danou zemi. Není to tak, že by každý byl seznamován s každou informací, ale ten, kdo danou informaci potřebuje, tak za určitých podmínek danou informaci obdrží. Každý stát velmi pečlivě zváží, jaké zpravodajské informace předá do komunity spojenců.

Čím je zvláštní 601. skupina z Prostějova?

Je to skupina speciálních sil a každá vyspělá armáda má takový segment. Záleží na tom, jak kvalitně se vyzbrojí a samozřejmě, jak ho bude kvalitně cvičit. Dovolím si tvrdit, že 601. skupina byla a je skutečně velmi kvalitním a oceňovaným útvarem mezi spojenci.

Jaký výcvik prodělávají?

Záleží na tom, k čemu jsou určeni. My máme celkem tři hlavní oblasti. Mezi jednu z nich patří ofenzivní aktivity, za což lze považovat i vyhledávání osob k zajetí a dopravení před soud. Některé mají zaměření třeba na technické schopnosti. Záleží, k čemu se skupina vojáků cvičí.

Co bude se zajatcem?

Tito vrazi nebo teroristé jsou souzeni řádným soudem a jsou to občané Afghánistánu, tak budou souzeni před afghánským soudem.