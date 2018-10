Symbol safari musel k zemi. Autor zamáčkl slzu, lidé protestují peticí

Plechový slon, který u silnice mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem skoro padesát let lákal návštěvníky do Safari Parku Dvůr Králové, zmizel. Zaměstnanci zoo poutač ve středu odřezali u země a odvezli, dílo bylo totiž vyhodnocené úředníky jako reklamní poutač, který podle zákona u silnice být nemůže, podobně jako billboardy. Lidé ale nesouhlasí a okamžitě začali podepisovat petici. Podle nich nešlo o poutač, ale symbol, na který byli zvyklí. Odstranění slona se nelíbí ani jeho autorovi.

„Dnes museli naši pracovníci v souvislosti s nařízením o umístění reklamních billboardů v okolí vozovek I. třídy demontovat mezi Výšinkou a Trutnovem slona - oblíbený reklamní poutač,“ uvedla mluvčí Safari Parku Andrea Jiroušová. U silnice stál slon 48 let.

„Byli jsme opakovaně vyzváni Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, abychom slona odstranili, protože jeho umístění odporuje zákonu o pozemních komunikacích (reklamní zařízení nesmějí být blízko silnice)," upřesnil vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Jan Stejskal.

Tragédie ve dvorské zoo: Hrocha Karla Wilhelma (†2) smrtelně zranila samice

Slon chameleon vítal návštěvníky hor 48 let

Plechový poutač ve tvaru slona vytvořil na objednávku dlouholetého ředitele dvorské zoo a zakladatele tamního afrického safari Josefa Vágnera v roce 1970 výtvarník Luboš Zvičina (82), vlastním jménem Lubomír Dvořák. „Měl jsem k ruce dva svářeče, dělali jsme to přes zimu. Trvalo to dost dlouho, asi dva měsíce. Objednal si to přímo pan Vágner,“ uvedl Zvičina.

Slon stojící u hlavního tahu do Krkonoš si za skoro půlstoletí své existence našel mnoho fanoušků. Řidiči byli zvyklí na něj troubit pro štěstí a prošel také mnoha podobami. Získával nátěry například v barvách sportovního klubu, nebo avizoval kulturní akce v Trutnově. Naposledy byl natřený narůžovo s nápisy připomínajícími někdejšího prezidenta Václava Havla a Chartu 77. Poutač byl už ale silně zrezavělý. „Sloní poutač musel být kompletně rozebrán, jeho stav bohužel neumožňoval jeho přemístění jinam,“ doplnila mluvčí Safari Parku.

Uhynul poslední bílý nosorožec: Samce Sudána z Dvora Králové hlídala i armáda

Vrátí se slon k silnici?

„Byl někdy dost počmáraný, což mi docela vadilo. Oni říkali, že už byl dost shnilý. Ale bodejť by ne, když se o něj od dob Vágnera nikdo nestaral. Kdyby vzali každej rok kýbl barvy a natřeli ho, tak vypadal jinak,“ posteskl si Zvičina. Podle něj nikdo z pozdějších vedení zoo ani nevěděl, že poutač patří Zoologické zahradě, později Safari Parku Dvůr Králové. Pro zoo Dvořák vytvořil i další zakázky, například plechovou žirafu v životní velikosti.

Mezi veřejností se krátce po zveřejnění zprávy o odstranění plechového slona zvedla vlna nesouhlasu. Petice s názvem Nový slon na Trutnovsku!, která požaduje umístit na původní místo nový podobný objekt, má už přes 1600 podpisů a další neustále přibývají. „Žádáme o znovuobnovení slona na Trutnovsku. Podle nás se nejednalo o „reklamní poutač", který by musel být dle zákona odstraněn,“ píše se v textu internetové petice.

Vyrobili jsme nosorožce! Čeští vědci se podíleli na zmrtvýchvstání vyhynulého druhu

Vedení Safari Parku Dvůr Králové nad Labem zatím neupřesnilo, co bude s dalšími poutači - žirafou a nosorožcem. Nejdříve je prý nutné zjistit, v jaké vzdálenosti od vozovky jsou.

„Lidé se nám ozývají, zájem nás těší, na facebooku už k tomu vznikla skupina, která za jediný den posbírala přes tisíc členů. Vlastní zhotovení slona přitom není takový problém jako nutnost najít cestu pro jeho umístění zpět, která by neodporovala zákonu. Doufáme, že s tak velkou podporou občanů by to jít mohlo," doplnil Jan Stejskal.