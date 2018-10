Ivan polykal antibiotika určená pro psa, nechtělo se mu k doktorce. Experti se hrozí

„V minulosti jsem bral léky pro zvířata, tedy přípravky, které předpisoval veterinář pro naše psy, když měli potíže. A to i opakovaně,“ popsal pro Blesk Zprávy Ivan, který si přál v článku vystupovat pod změněným jménem. Důvodem, proč nechtěl k praktikovi nebo na pohotovost, byly totiž původně dluhy u zdravotní pojišťovny.

„Párkrát jsem nezaplatil a časem se dluhy s penále hrozně nabalily. Dokud mi nepopadla kartička pojištěnce, tak to nebyl problém, jenže pak mi odmítla pojišťovna vydat novou kartičku a já se nemohl po přestěhování přihlásit k nové obvoďačce, tím to začalo,“ vzpomínal muž.

Když s manželkou chytli těžkou virózu, rozhodli se vyzkoušet antibiotika Xiclav, které měli doma předepsané od veterináře pro jejich psa.

„Měli jsme horečku, oteklý krk, zelené hleny, sotva jsme přešli kuchyň, skutečně nám bylo hrozně. Napadlo mě tak, že zkusíme prášky, co tu zůstaly pro pejska. Můžu říct, že za tři dny jsme byli čiperní, všechno bylo absolutně dobré. Bere se to samozřejmě podle váhy, přepočítali jsme to. Mám vředy, běžně mě po lécích pro lidi bolel žaludek. Ale po tomhle vůbec nic. Proto jsme se k nim vraceli několikrát i později,“ popsal Ivan s tím, že se za léky muselo samozřejmě platit, ale v porovnání s dluhy to bylo pořád minimum.

Kromě antibiotik užíval se ženou třeba i kapičky pro psa na infekci do uší. Kupují si také obvazy určené pro zvířata, protože se jim zdají kvalitnější.

Na klouby léky pro koně?

S podobným nápadem nejsou rozhodně sami. Řada Čechů používá například na bolavé klouby Alavis, který je určený pro léčbu pohybového aparátu koní, jak v minulosti informovaly Lidovky.cz. Debaty na toto téma jsou dohledatelné i na internetu.

„Otec přišel s tím, že se se známým - lékařem bavili o kloubní výživě a padlo téma Alavis pro koně, konkrétně jeho užívání lidmi. Údajně má skvělé, ne-li lepší výsledky, než pro nás běžně dostupné kloubní výživy a tak se ptám - zkoušeli jste, pomohlo? Už jsem se zkoušela i ptát po okolí, hodně lidí o tom ví, jednoho člověka, co je nyní bere znám, ale je na začátku braní a ještě neví, zda pomohlo,“ ptá se například uživatelka Elkfa na jednom diskuzním fóru.

„U mně funguje na velké klouby, kdy odstranil dlouholetou (větší či menší, ale trvalou) bolest před léty vykloubeného levého ramene. Pravidelná jarní občasná bolest pravého kolena mě letos minula, stejně tak občasná bolest pravého kyčelního kloubu. Vracející se bolest z dřívějšího zánětu šlach na levém předloktí z kolbenky taky vymizela. Takže u mně jen samá pozitiva,“ popisuje jeho účinky zase uživatel Rychlejturista. Jiní kvality léku zpochybňují.

Hrozí špatné dávkování i vedlejší účinky

„Samá pozitiva“ ale u užívání veterinárních přípravku lidmi rozhodně nejsou. Hrozí totiž mimo jiné špatné určení dávky, protože jsou dané medikamenty vytvářeny na jinou hmotnost i stavbu těla.

„Budeme-li se bavit o antibiotikách nebo analgetikách v tabletách, určitě je obrovské riziko dávkování. U zvířat přepočítáváme dávku přesně na kg živé váhy a dávka se od těch humánních výrazně liší,“ popsala pro Blesk Zprávy Radka Vaňousová, místopředsedkyně představenstva Komory veterinárních lékařů ČR s tím, že užívání veterinárních přípravků lidmi je stejně rizikové jako dávat humánní přípravky zvířecím mazlíčkům.

Podle ní se žádný soudný veterinář k něčemu podobnému nepropůjčí. „Co se týká užívání veterinárních přípravků lidmi, tam se obvykle nejedná o léčiva, ale především o potravinové doplňky. Známá jsou koňská chondroprotektiva jako např. Alavis. Firma se o to sama snaží, už jenom tím, že reklama na tyto výrobky běží v hlavním vysílacím čase a v pořadech, které se zvířaty nikterak nesouvisí,“ věří veterinářka.

Užívání preparátů pro zvířata nedoporučuje rozhodně ani resort zdravotnictví. „Například uváděná řada preparátů určených pro kloubní výživu zvířat patří do kategorie veterinárních přípravků (nikoliv veterinárních léčivých přípravků). S ohledem na skutečnost, že veterinární léčivé přípravky a veterinární přípravky jsou určeny pro použití a podávání u zvířat a že účinnost, bezpečnost a kvalita byly prokázány u zvířat, ministerstvo jejich použití v humánní medicíně nepředpokládá a rozhodně nedoporučuje,“ okomentovala pro Blesk Zprávy mluvčí resortu Gabriela Štěpányová.

U humánních léčivých přípravků totiž dochází k testování na pacientech či na zdravých dobrovolnících. Cílem je prokázat léčivé účinky či nežádoucí dopady látky na lidský organismus. U klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků se nic takového logicky neděje, protože je účinnost a bezpečnost testována jen u cílových zvířat.