Chudoba mozku nesvědčí. „Hubené“ dětství si vybírá daň ve stáří, varují čeští vědci

Chudoba v dětství může mít vliv na zdraví mozku ve stáří. Vyplývá to ze studie vědců z českého Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), která vyšla v odborném časopisu Neurology vydávaném Americkou akademií neurologie. Uvedl to mluvčí NUDZ Jan Červenka, ústav sídlí v Klecanech u Prahy. Výzkumu se zúčastnilo přes 20 tisíc lidí z 16 evropských zemí a z různých socioekonomických i geografických podmínek.

Děti, které vyrůstají v chudobě, dosahují podle studie v seniorském věku horších výsledků při testech kognitivních dovedností. Tedy u myšlení, učení, usuzování, paměť a řešení problémů. „Tak, jako stárne tělo, stárne i mozek. Avšak zdraví mozku ve stáří je u každého jiné,“ řekla autorka studie, lékařka Pavla Čermáková z NUDZ.

Průměrný věk účastníků studie byl při jejím zahájení 71 let. Vyšetření absolvovali na počátku výzkumu a poté minimálně ještě jednou po přibližně pěti letech. U lidí, kteří se v dětství potýkali s chudobou, vědci zjistili kromě horších výsledků v testech kognitivních dovedností i odlišnosti v mnoha dalších aspektech. Například dosáhli nižšího vzdělání, častěji vykazovali příznaky deprese, byli méně fyzicky aktivní, více obézní a obecně méně zdraví.

„Co do počtu účastníků je naše studie nejrozsáhlejší na toto téma. Ukazuje, že prostředí, v němž vyrůstáme, se pasivně odráží v úrovni našich kognitivních schopností v seniorském věku. A pouze z části je tato souvislost vysvětlena dalšími faktory, jako jsou například vzdělání, výskyt deprese nebo životní styl. Ovšem socioekonomické prostředí v dětství již nemá vliv na to, jakým způsobem se mozek aktivně brání proti klesajícím schopnostem ve stáří,“ doplnila Čermáková.

Podle odbornice by se při tvorbě strategií, jejichž cílem je chránit zdraví mozku ve stáří, měla pozornost výrazně soustředit na období dětství, kdy se mozek vyvíjí. Dětem, které se potýkají s nějakou formou sociálního či ekonomického znevýhodnění, by podle ní měla být nabídnuta účinná pomoc.