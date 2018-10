Strach z nákazy: Dovezené vepřové maso čekají nové kontroly. Kvůli prasečímu moru

Vepřové, ale také vedlejší živočišné produkty z prasat nebo maso z divokých prasat, bude moci na trh až po kontrole. Povinnost se bude vztahovat na všechny tuzemské provozovatele potravinářských podniků dovážející produkty z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska. Za nesplnění povinností bude hrozit až dvoumilionová pokuta.

„Vzhledem k vývoji nákazové situace v Evropě je potřeba ochránit domácí chovy prasat a trh s vysokými standardy pro spotřebitele před možným zavlečením nákazy. Proto jsme se rozhodli podmínit vstup potenciálně nebezpečných potravin z rizikových zemí povinným vyšetřením na virus afrického moru prasat. Boj s nákazou nás stál hodně peněz a je za ním řada omezujících opatření, proto nechceme riskovat další zavlečení choroby na naše území,“ zdůvodnil nařízení ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Testy by měly být hotové maximálně do 24 hodin od přijetí vzorku. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád ve středu uvedl, že pokud dostanou veterinární ústavy vzorky před polednem, měly by je zanalyzovat do konce dne. Pokud až po poledni, výsledky nejspíš budou až následující den. „Cena vyšetření, která dle platného sazebníku dosahuje 1100 Kč, by rozhodně neměla citelně ovlivnit náklady odběratelů,“ dodal dnes.

Čeští příjemci podle veterinářů v současnosti odebírají ze zemí s výskytem moru zhruba 3000 zásilek vepřového masa v celkové hmotnosti kolem 4000 tun měsíčně. V průměru tak měla jedna zásilka, kterou bude nutné zkontrolovat, 1,3 tuny.

Veterináři letos odebrali na testování afrického moru prasat přes sto vzorků, ani v jednom ho nezjistili.

Vepřové pod cenou

České producenty vepřového nyní trápí nízké výkupní ceny, podle předsedy Svazu chovatelů prasat Jana Stibala jsou nejnižší od roku 2004, chovatelé by tak chtěli záchranný balíček od Evropské unie. Podle Stibala se nyní prasata vykupují za 35,56 koruny za kilogram živé váhy. Například v roce 2013 to bylo 44,98 Kč za kilogram. Ředitel v úterý dodal, že se obává zvýšeného dovozu masa z Belgie, která kvůli výskytu afrického moru prasat bude mít problém s exportem na trhy mimo EU. Podle Agrární komory ČR jsou výkupní ceny dlouhodobě pod výrobními náklady.

Ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina tento týden řekl, že plošný příkaz ke kontrolám je těžko zdůvodnitelný. Podle něho EU totiž obecně volá po regionalizaci, což znamená posuzování rizik v rámci menších území, než jsou celé státy. Situace v Belgii je navíc podle něj podobná jako v ČR, kdy se choroba nedostala do komerčních chovů.

Počet případů moru přibývá

V Česku se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat.

Do konce srpna bylo v Evropě nahlášeno 4800 případů nákazy divoce žijících prasat a jedinců žijících v domácích chovech. Představuje to nárůst o 700 případů v porovnání s celým předchozím rokem.