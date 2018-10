Česko se obává vepřového z dovozu. Kvůli prasečímu moru zvažuje nové testy masa

Ministerstvo zemědělství zvažuje povinnost otestovat veškeré dovozové vepřové z evropských zemí, kde se vyskytuje africký mor prasat. V úterý to uvedli zástupci úřadu, podle nich by šlo hlavně o Belgii a Polsko. Tyto státy byly podle údajů Českého statistického úřadu za uplynulý rok čtvrtým největším importérem vepřového masa do Česka. Na tepelné produkty by se povinnost nevztahovala, jelikož teplo virus zabíjí.