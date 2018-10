Trápení se suchem a vodou: Zdraží maso i zelenina a hrozí globální konflikt

V menší, avšak pořád alarmující, míře se změny projevují také v Česku. Třeba letošní léto se do historie zapíše vlnou veder a suchem, jaké léta nepamatujeme. Jen srpen byl třetí nejteplejší za posledních 57 let.

A ač sucha střídají přívalové deště, nestačí to na to, aby se voda dostala tam, kam má. Na třech pětinách Česka je půda vlhkostí nacucaná jen z poloviny a odborníci očekávají, že v příštích letech se budou období sucha ještě více prodlužovat.

Sucho trápí osm z deseti Čechů. Kvůli drahé vodě se už teď častěji sprchují

Ministerstvo zemědělství odhaduje letošní škody napáchané suchem na 12 miliard korun. Loni šlo „jen“ o sedm miliard. A v plánu je odškodnění farmářů dvěma až třemi miliardami korun. „Odškodnění by mělo jít od 1. prosince letošního roku,“ sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman (58, za ČSSD).

Počasí nám zdraží jídlo

Je jen několik málo potravin, do jejichž cen se letošní sucho nepromítne. Podle agrárního analytika Petra Havla k těmto výjimkám patří třeba jablka či vinná réva. Jinde ale musíme počítat se zdražením, zejména pak u zeleniny, kterou hlavně dovážíme - sucho totiž zasáhlo celou Evropu.

„V zelenině jsme nejméně soběstační ze všech základních druhů potravin. My se prostě musíme koukat na to, jaké jsou ceny v zahraničí. V různých částech Evropy i světa dozrává zelenina v různých obdobích, tak se její cena může doslova z týdne na týden zvýšit,“ říká Havel.

Zemědělce zdecimovalo sucho, hlásí škody za 12 miliard. Stát pomůže jen zlomkem

Do konce roku pak můžeme očekávat ještě zdražení veškerých druhů masa. „Kvůli suchu je málo krmiva, chovatelé tak budou mít velké náklady na výkrm hospodářských zvířat,“ dodává analytik.

Dálkové vodovody můžou pomoci

Samotná voda se však také stane dražším artiklem. Navíc panují obavy, že o vodu se svedou nelítostné boje a že se stane mnohem klíčovější komoditou, než je třeba ropa.

To připouští i ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (39, ČSSD). „Klimatické změny jsou ve všech bezpečnostních analýzách řazeny velmi vysoko na seznamu rizik, která mohou vést k regionálním popřípadě neregionálním konfliktům,“ sdělil Hamáček Blesku.

Sucho způsobuje, že lidé se o drahocenný zdroj, jakým voda je, budou přetahovat. Velkou světovou válku ale nejspíš nezpůsobí, myslí si politický geograf Michael Romancov. „Globální konflikt o vodu není pravděpodobný. Spíše by se mohlo hovořit o lokálním soupeření o vodní zdroje, byť válka asi nebude na pořadu dne. Severní Afrika, Blízký východ, to jsou místa, kde už ke konfliktům, kde voda byla jedním z hlavních sporů, došlo. Podobně i v jihovýchodní Asii,“ řekl Romancov pro Blesk.

Pokud by ale nějaký konflikt přece jen nastal, je přesvědčen, že Evropa by jej přežila. „Jižní Evropa je vystavena tomuto riziku, ale můžeme předpokládat, že vzhledem k robustnosti evropských států, vzhledem k tomu, jaké mají přepravní kapacity a jsou členy EU, tak by se takový problém společnými silami podařilo vyřešit.

Sucho zdecimovalo obilí i chmel. Pomozte nám, žádají zemědělci stát

Jedním z možných řešení, jak potenciálnímu konfliktu předejít, jsou dálkové vodovody. Jejich existence podle Romancova není nereálná. „Blíží se období, kdy možná budeme svědky dálkových evropských vodovodů, kdy případně i z některých států, například z Finska, bude voda dopravována do míst v Evropě, kde bude nedostatek vody,“ tvrdí analytik.

Vzniklo centrum pro vodu

Řešení je nicméně třeba přinést i na území Česka. Jednou z cest by mohlo být přebudování suchých polderů na akumulační nádrže. Tento nápad v týdnu prezentoval rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička a představil vznik nového Centra pro vodu, půdu a krajinu, které patří pod jeho univerzitu.

Mělo by Česku pomoci s klimatickými problémy. Ty jsou vážné – až osmdesát procent území ohrožují sucha – a do toho hrozí i jiný extrém: ničivé povodně.

Rektor zároveň navrhl, aby zemědělci za vodu na zavlažování platili. Od poplatku by byli osvobozeni pouze ti, kteří by si sami vybudovali nádrže, do nichž by se na horší časy schraňovala voda v době, kdy by jí byl nadbytek.